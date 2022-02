Rusia mantiene mercado de gas en ascuas sin señal de mayor flujo

(Bloomberg) -- Rusia no muestra señales de aumentar los flujos de gas a Europa en medio de la creciente tensión con Occidente en torno a Ucrania.

Gazprom PJSC, el principal proveedor, decidió nuevamente no reservar capacidad de tránsito para marzo para enviar gas a Alemania a través del gasoducto clave Yamal-Europa, según los resultados de la subasta mensual del lunes. Los suministros hacia el oeste a través de esa ruta han estado detenidos desde diciembre. La empresa tampoco compró capacidad de tránsito adicional a través de Ucrania.

Rusia ha estado frenando los flujos durante meses. La falta de suministros desde el Este ha exacerbado la crisis energética de Europa y ha agotado los niveles de almacenamiento. La creciente tensión entre Rusia y Occidente hizo que los precios del gas se elevaran hasta 14% más temprano el lunes.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo a CNN que existe “una clara posibilidad de que haya una gran acción militar muy pronto”. Rusia ha negado en reiteradas ocasiones que tenga planes de invadir Ucrania.

Gazprom ha dicho que cumple plenamente con la demanda de sus compradores europeos de larga data y que los flujos más bajos reflejan una falta de solicitudes de los clientes.

La empresa todavía tiene una opción para utilizar las reservas diarias, a las que ha recurrido en el pasado. Pero la falta de certeza a largo plazo significa que los precios europeos probablemente seguirán siendo volátiles.

Las sólidas entregas de gas natural licuado al continente, así como las templadas condiciones climáticas, trajeron cierto alivio recientemente. Sin embargo, Europa necesitará mucho más gas para reponer sus agotados inventarios antes del próximo invierno.

El lunes se reservó algo de capacidad adicional para suministros en los próximos meses desde Ucrania hasta Eslovaquia, una importante ruta de tránsito para los flujos rusos. Se hizo una reserva similar para enero y febrero, pero los flujos reales estuvieron muy por debajo de los volúmenes asignados.

