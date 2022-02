República Dominicana comienza a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años

Santo Domingo, 14 feb La República Dominicana comenzó este lunes la vacunación contra la covid-19 de los niños de entre 5 y 11 años de edad en 388 centros escolares del país, en un operativo en el que las autoridades esperan vacunar a 1,2 millones de menores en esta franja de edad durante los próximos seis meses. La inmunización de los niños se lleva a cabo con 0,5 miligramos del compuesto Sinovac, el que se inoculó mayoritariamente en el país para las dos primeras dosis entre los adultos, que desde hace meses pueden recibir la vacuna de refuerzo. El doctor Jesús Suardí, del Área 4 de Salud Pública, señaló a Efe que la mañana estaba siendo "muy concurrida" tanto por niños como por sus padres, que acudieron a firmar el consentimiento informado autorizando la vacunación. En la escuela Salomé Ureña de Capotillo, un barrio humilde de la capital, la destreza de la enfermera Miguelina dejó satisfechos a la mayoría de los escolares, que recibieron una golosina tras el pinchazo. El doctor Suardí señaló que los niños "están contentitos, comiendo su paletita y, hasta ahora" los vacunados no ofrecieron "ninguna resistencia", a excepción de algún menor que, asustado ante la perspectiva de recibir el pinchazo, hizo un poco de drama. El punto de vacunación no dejó de recibir a los alumnos para su primera dosis, mientras las clases se desarrollaban con normalidad en el resto de aulas a pesar del volumen generoso al que tocaba sin parar una canción recordando que "la vacuna es protección". Los menores de entre 5 y 11 años cuyos padres no se decidan a inmunizarlos siempre serán admitidos en los centros educativos, sin necesidad de presentar una prueba PCR negativa, requisito que sí se exige a los alumnos no vacunados a partir de los 12 años, así como al personal escolar. Hasta la fecha, 5,8 millones de personas han recibido las dos dosis de la vacuna en la República Dominicana, algo más del 53 % de la población, mientras que 2,1 millones se han puesto al menos una dosis de refuerzo, según datos del Ministerio de Salud Pública acumulados hasta el 13 de febrero. La campaña de vacunación avanzó a buen ritmo en el país al comienzo, pero lleva meses estancada a pesar de que el Gobierno ha anunciado que, a partir de la semana que viene, se exigirá presentar el certificado de vacunación con tres dosis para acceder a muchos lugares públicos. En las últimas 24 horas el país registró 256 nuevos contagios de covid-19, el número más bajo de casos en lo que va de año, y no se notificaron decesos a causa de la enfermedad en esta jornada. EFE mmv/mp/cpy (foto) (video)