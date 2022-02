Michelin no ve tregua en inflación de costos en 2022

(Bloomberg) -- Michelin dijo que este año será tan difícil como 2021, ya que los graves cuellos de botella en las cadenas de suministro y las rutas de transporte aumentan los costos.

“Anticipamos que 2022 tendrá tantas interrupciones como 2021”, dijo el director ejecutivo, Florent Menegaux, el lunes durante una presentación de resultados. La compañía enfrentó graves problemas de transporte el año pasado y, en ocasiones, tuvo que lidiar con docenas de crisis en la cadena de suministro diariamente, comentó.

El fabricante francés de neumáticos “compensó con creces” 1.200 millones de euros (US$1.360 millones) en costos adicionales en 2021 con tres aumentos de precios, según la presentación. Ofreció una perspectiva moderada para los automóviles de pasajeros y camiones ligeros, proyectando que el mercado se mantendrá estable o crecerá hasta un 4% en comparación con el año pasado, cuando la escasez de semiconductores paralizó las líneas de producción de vehículos y afectó las ventas de neumáticos a los fabricantes automotor.

Los fabricantes globales se han enfrentado a costos más altos y escasez de mano de obra en muchos países, lo que ha obstaculizado su capacidad para satisfacer la creciente demanda de bienes a medida que las economías emergen de lo peor de la pandemia.

Michelin espera que la demanda de neumáticos de los fabricantes de automóviles para equipar vehículos nuevos mejore en el segundo semestre y despegue en el último trimestre, indicó el director financiero, Yves Chapot.

Las adquisiciones siguen siendo parte de la estrategia de crecimiento a largo plazo de Michelin, dijo Menegaux.

