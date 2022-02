Lunes, 14 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

============== UCRANIA CRISIS ============== UCRANIA Zelenski invita a Biden a visitar Ucrania en los próximos días Kiev El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, invitó hoy a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a visitar en los próximos días Kiev, como una señal poderosa que contribuirá a la desescalada de la crisis ucraniana por la amenaza de un ataque ruso. "Estoy convencido de que su llegada a Kiev en los próximos días, que son cruciales para estabilizar la situación, será una señal poderosa y contribuirá a la desescalada", le dijo Zelenski a Biden en una conversación telefónica de casi una hora que mantuvieron hoy ambos. ALEMANIA Scholz viaja a Kiev y Moscú para "aprovechar la oportunidad de hablar" Berlín El canciller alemán, Olaf Scholz, que viaja mañana a Kiev y el martes a Moscú, declaró hoy que su intención en ambas capitales es "aprovechar la oportunidad de hablar" para garantizar la paz pero advirtió que una invasión de Ucrania por parte de Rusia tendrá "duras sanciones". "Viajo mañana a Ucrania y hablo con el presidente (Volodímir) Zelensky. Pasado a Moscú y hablo con el presidente (Vladímir) Putin. En ambos casos se trata de ver cómo podemos garantizar la paz en Europa", declaró en Berlín tras el acto de reelección del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier. Agregó antes de su gira que "ahora entendemos que existe una muy, muy seria amenaza a la paz en Europa". UCRANIA Ucrania exige una reunión con Rusia sobre su actividad militar en frontera Kiev El Gobierno ucraniano exigió hoy una reunión en las próximas 48 horas con Rusia y todos los países participantes del Documento de Viena de la OSCE tras ignorar Moscú el ultimátum que tenía para responder de forma detallada sobre sus actividades militares cerca de la frontera con Ucrania. "Rusia ni ha respondido a nuestra solicitud bajo el Documento de Viena" sobre medidas destinadas a fomentar la confianza y la seguridad, presentada por Ucrania el pasado viernes, para lo que tenía hasta hoy, dijo el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, en su cuenta oficial de Twitter. EE.UU. EEUU considera altamente posible un ataque de Rusia a Ucrania "muy pronto" Washington Estados Unidos alertó hoy de la alta posibilidad de que se produzca "muy pronto" un ataque de Rusia a Ucrania, y el presidente estadounidense, Joe Biden, reiteró el compromiso con la soberanía y la integridad territorial ucraniana. El asesor de seguridad del Gobierno estadounidense, Jake Sullivan, dijo hoy en una entrevista televisada que una invasión de Ucrania por parte de Rusia puede producirse "en cualquier momento". "No podemos predecir el día de manera exacta, pero una invasión de Rusia a Ucrania podría empezar en cualquier momento, incluyendo la semana que ahora empieza", indicó Sullivan en una entrevista en el canal CNN. UCRANIA Ucrania promete mantener abierto espacio aéreo en medio de aumento de tensión Kiev Ucrania prometió hoy mantener abierto su espacio aéreo en medio del aumento de la tensión por el temor a un ataque ruso inminente, que ha provocado que importantes aseguradoras avisaran a las aerolíneas ucranianas de que dejarán de asegurar aeronaves que sobrevuelen el país a partir del lunes. "El espacio aéreo sobre Ucrania permanece abierto, el Estado está trabajando para prevenir riesgos para los transportistas aéreos", señaló este domingo el Ministerio de Infraestructura de Ucrania. El Gobierno tuvo que reaccionar públicamente después de que la aerolínea ucraniana SkyUp afirmara que un vuelo que cubría la ruta entre Madeira y Kiev tuvo que aterrizar en Chisinau, capital de Moldavia, debido a que la empresa irlandesa propietaria del avión anunció la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo de Ucrania. JAPÓN Japón urge a sus nacionales en Ucrania a abandonar "inmediatamente" el país Tokio Japón urge a sus ciudadanos residentes en Ucrania a abandonar el país y evacuará a gran parte del personal de la Embajada debido al aumento de tensión por el conflicto con Rusia. Japón instó a sus 150 nacionales residentes en Ucrania a que abandonen "inmediatamente" el país, y evacuará desde este lunes a gran parte del personal de su embajada en Kiev, según declaró hoy el portavoz gubernamental Hirokazu Matsuno. _________________________________ CHILE MIGRACIÓN Caos en la frontera de Chile con Bolivia tras anuncio del estado de excepción Sebastián Silva Colchane (Chile) Un día después de que el Gobierno chileno anunciara el "estado de excepción" en varias localidades fronterizas del norte y la puesta en marcha de la nueva ley de migraciones, la confusión y el descontento aumentó entre los extranjeros que llegaron a los pasos fronterizos con Bolivia. En Colchane, provincia de Tamarugal, decenas de migrantes se agolparon sin certezas a la espera de ingresar al país o ser reconducidos hacia Bolivia, según pudo comprobar Efe. En la víspera el Gobierno anunció la entrada en vigor del reglamento de la nueva ley de migraciones, promovida por el presidente conservador, Sebastián Piñera, para endurecer las fronteras. Además, decretó "estado de excepción", un régimen que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas, en cuatro provincias: Tamarugal, El Loa, Arica y Parinacota, en la frontera de Chile con Bolivia y Perú, al norte. ESPAÑA ELECCIONES El PP gana comicios regionales pero necesita a ultraderecha para gobernar Madrid El conservador Partido Popular (PP) obtiene la victoria en las elecciones regionales de Castilla y León, en el centro de España, pero no consigue mayoría suficiente para gobernar, por lo que necesitará el apoyo de la ultraderecha de Vox, que se dispara en estos comicios. Con el 95 % de los votos escrutados, el PP consigue 31 escaños de los 81 del Parlamento regional, muy lejos de la mayoría holgada a la que aspiraba y que le auguraban los sondeos cuando se convocaron las elecciones de manera anticipada. Pero el gran triunfador de la noche fue Vox, que pasó de un solo procurador, como se llaman a los diputados en el parlamento de Catilla y León, a 13 y se convierten en imprescindibles si el PP quiere gobernar, ya que juntos consiguen mayoría. CORONAVIRUS ANTIVACUNAS Canadá considera utilizar poderes de emergencia para acabar con protestas Toronto (Canadá) El Gobierno canadiense está considerando utilizar poderes de emergencia no empleados desde 1970 ante los problemas que tienen las autoridades para controlar las protestas ilegales que el movimiento antivacunas y grupos radicales mantienen desde hace semanas en varios puntos del país. El ministro canadiense de Preparación de Emergencias, Bill Blair, reconoció hoy la incapacidad de las autoridades para controlar la situación y dijo que el Gobierno del primer ministro, Justin Trudeau, está considerando invocar poderes de emergencia, lo que podría poner a las fuerzas armadas en las calles del país. Blair declaró que el Gobierno está dispuesto a adoptar la medida, no utilizada desde 1970 cuando un grupo terrorista quebequés secuestró al viceprimer ministro de Quebec y un diplomático británico, ante la "amenaza a Canadá" y los canadienses. SUDÁN GOLPE Líder militar de Sudán presenta plan para acabar con crisis tras golpe Estado Jartum El líder militar de Sudán y presidente del Consejo Soberano, el general Abdelfatah al Burhan, presentó hoy a una delegación de la Unión Africana (UA) un plan con cuatro puntos para acabar con la crisis política desatada tras el golpe de Estado del pasado 25 de octubre, que él mismo encabezó. En un comunicado, el Consejo Soberano informó de que Al Burhan presentó este programa al presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Moussa Faki, a quien pidió "unificar los esfuerzos internacionales y regionales para resolver la actual crisis en Sudán". PAÍSES BAJOS NARCOTRÁFICO Róterdam quiere revisar todo contenedor de frutas de América Sur y Central La Haya El municipio neerlandés de Róterdam quiere someter a control todos los contenedores con frutas tropicales procedentes de América del Sur y Central en busca de drogas, en lugar de la revisión aleatoria actual que solo permite chequear "un escaso uno por ciento" del total. En una carta a los primeros ministros de Países Bajos, Mark Rutte, y de Bélgica, Alexander De Croo, el alcalde de Róterdam, Ahmed Aboutaleb, explicó que el puerto de esta cudad, el más grande de Europa, solo controla ahora "un escaso uno por ciento", pero dado el creciente narcotráfico, "eso tiene que subir al 100 por cien". IRAK PRESIDENCIA Supremo iraquí invalida una de las principales candidaturas para Presidencia Bagdad El Tribunal Supremo Federal de Irak declaró este domingo no válida la candidatura a la presidencia del país del exministro Hoshyar Zebari, uno de los principales contendientes para el cargo en una votación en el Parlamento que se tuvo que posponer tras un primer intento fallido por falta de cuórum. El Supremo consideró que no cumple los requisitos necesarios para ser elegible debido a que "el Parlamento le retiró la confianza cuando era ministro de Finanzas", en 2016, debido a una acusación de corrupción. MÚSICA SUPER BOWL Dr. Dre y Snoop Dogg llevan el orgullo del rap al show del Super Bowl Los Ángeles (EE.UU.) El orgullo del rap en el corazón del Super Bowl. Esa fue la apuesta de Dr. Dre y Snoop Dogg para su show de la final de la NFL, en el que tuvieron como invitados a estrellas del hip-hop como Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Eminem y la aparición sorpresa de 50 Cent. El rap había tenido apariciones puntuales en el Super Bowl con mayor o menor protagonismo. Pero esta fue la primera vez en la que el rap dominó de principio a fin este espectáculo musical del intermedio del Super Bowl, que se ha convertido en un acontecimiento mundial en sí mismo más allá del partido. PATRIA Y VIDA Un año de éxitos para Patria y Vida, la canción que movilizó a los cubanos Miami (EE.UU) Más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, himno de la esperanza de un cambio en Cuba, nexo de unión entre cubanos y dos premios Latin Grammy: la canción "Patria y Vida" cumple un año de éxitos, pero el encarcelamiento de uno de sus intérpretes y la situación en la isla empañan el aniversario. En las protestas de julio de 2021 fue el lema más usado por los manifestantes y muchos, menores incluidos, pagaron después con detenciones y juicios el haberlo gritado o cantado. EFE cd.gcf