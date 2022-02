Los cinco 'grandes’ van a por su primer triunfo

Buenos Aires, 14 feb River Plate, Boca Juniors, Independiente, Racing Club y San Lorenzo de Almagro, considerados los cinco 'grandes’ del fútbol argentino, no pudieron ganar en la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional y buscarán la revancha en la segunda, que comienza este martes. El River Plate, vigente campeón y máximo candidato al título, cayó ante Unión por 1-0 e intentará dar vuelta a la página este miércoles cuando reciba en el Monumental al Patronato, que está en zona de descenso y también perdió en su debut. Los centrocampistas Juan Fernando Quintero y Nicolás de la Cruz sufrieron molestias físicas ante el Unión, pero se entrenaron con normalidad y están a disposición del técnico Marcelo Gallardo. En cambio, el defensa Robert Rojas y el centrocampista Agustín Palavecino, ausentes en el debut, todavía no están en óptimas condiciones físicas. EL EMPATE CON SABOR A DERROTA DEL BOCA El Boca Juniors ganaba el domingo por 1-0 con un gol de Darío Benedetto en la Bombonera, pero a cuatro minutos del final el Colón logró el empate con un tanto de Lucas Beltrán. Ahora, el Xeneize deberá viajar a la ciudad bonaerense de Mar del Plata para visitar el miércoles al Aldosivi que dirige el mítico exgoleador del Boca Juniors Martín Palermo. El Tiburón perdió en su debut por 2-0 ante el Vélez y necesita sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Se esperan pocas modificaciones en el once inicial del Xeneize, que fue superior y estuvo a minutos de quedarse con la victoria. INDEPENDIENTE, RACING Y SAN LORENZO NO QUIEREN PERDER TERRENO El Independiente, con el debut oficial de Eduardo Domínguez como entrenador, cayó por 2-1 en su visita al Estudiantes de La Plata. El Rojo recibirá el martes a su vecino Arsenal, que lucha por permanecer en la máxima categoría y en la primera jornada empató con el Rosario Central 1-1. El Racing Club de Fernando Gago igualó sin goles ante el Gimnasia y Esgrima La Plata como local y busca la primera victoria ante el difícil Defensa y Justicia, subcampeón del torneo pasado. El Halcón, candidato a llegar a la próxima instancia del torneo, cayó ante el Newell’s en su debut por 1-0. El San Lorenzo, dirigido por Pedro Troglio, visitará el jueves al Gimnasia y Esgrima La Plata tras empatar sin goles en su debut con el Banfield. CHOQUE DE LÍDERES Argentinos Juniors y Newell’s, dos de los cinco líderes de la Zona A, se enfrentarán entre sí el martes por la tarde en el partido que dará inicio a la segunda jornada. Ese mismo día, por la noche, se verán las caras Estudiantes de La Plata y Huracán, dos de los cuatro líderes de la Zona B. - Partidos de la segunda jornada (del 15 al 17 de febrero): Martes 15.02: Argentinos-Newell’s Old Boys, Rosario Central-Vélez, Independiente-Arsenal, Lanús-Barracas Central y Huracán-Estudiantes. Miércoles 16.02: River-Patronato, Tigre-Central Córdoba y Aldosivi-Boca Juniors. Jueves 17.02: Gimnasia-San Lorenzo, Sarmiento-Banfield, Defensa y Justicia-Racing Club, Atlético Tucumán-Platense, Talleres-Unión y Colón-Godoy Cruz. - Clasificación Zona A: PJ PG PE PP GF GC PTS .1. Argentinos 1 1 0 0 1 0 3 .2. Newell’s 1 1 0 0 1 0 3 .3. Platense 1 1 0 0 1 0 3 .4. Sarmiento 1 1 0 0 1 0 3 .5. Unión 1 1 0 0 1 0 3 .6. Banfield 1 0 1 0 0 0 1 .7. Gimnasia 1 0 1 0 0 0 1 .8. Racing 1 0 1 0 0 0 1 .9. San Lorenzo 1 0 1 0 0 0 1 10. Atl. Tucumán 1 0 0 1 0 1 0 11. Def. y Justicia 1 0 0 1 0 1 0 12. Patronato 1 0 0 1 0 1 0 13. River Plate 1 0 0 1 0 1 0 14. Talleres 1 0 0 1 0 1 0 - Clasificación Zona B: PJ PG PE PP GF GC PTS .1. Central Cba 1 1 0 0 3 1 3 .2. Vélez 1 1 0 0 2 0 3 .3. Estudiantes 1 1 0 0 2 1 3 .4. Huracán 1 1 0 0 1 0 3 .5. Arsenal 1 0 1 0 1 1 1 .6. Boca Juniors 1 0 1 0 1 1 1 .7. Colón 1 0 1 0 1 1 1 .8. Godoy Cruz 1 0 1 0 1 1 1 .9. Rosario Central 1 0 1 0 1 1 1 10. Tigre 1 0 1 0 1 1 1 11. Independiente 1 0 0 1 1 2 0 12. Lanús 1 0 0 1 0 1 0 13. Barracas 1 0 0 1 1 3 0 14. Aldosivi 1 0 0 1 0 2 0.