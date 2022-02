Los Celtics y los Timberwolves ganan en la breve jornada de la NBA por el Super Bowl

Los Ángeles (EE.UU.), 13 feb La NBA cedió este domingo todo el protagonismo al Super Bowl, que acabó coronando a Los Angeles Rams, y programó solo dos partidos de horario muy temprano que acabaron con victorias de los Boston Celtics y los Minnesota Timberwolves. CELTICS 105 - HAWKS 95 Ocho victorias seguidas llevan unos arrolladores Boston Celtics, que siguen metiendo miedo en la Conferencia Este y que esta vez derrotaron a los Atlanta Hakws con una gran exhibición en la segunda mitad (60-37). Jayson Tatum (38 puntos y 10 rebotes) fue el mejor de los Celtics mientras que el líder de los Hawks fue Trae Young (30 puntos y 10 asistencias). El dominicano Al Horford aportó 8 puntos, 6 rebotes y un tapón en 24 minutos para los Celtics. PACERS 120 - TIMBERWOLVES 129 Anthony Edwards (37 puntos) fue un tormento para la defensa de los Indiana Pacers, que mostraron resistencia hasta el final pero que no pudieron con los Minnesota Timberwolves. Tyrese Haliburton y Oshae Brissett, con 22 puntos por cabeza, encabezaron la ofensiva de los Pacers. El estadounidense de origen dominicano Karl-Anthony Towns tuvo problemas con las faltas y sumó 15 puntos, 13 rebotes y 3 asistencias en 22 minutos; en tanto que el dominicano Chris Duarte jugó 4 minutos y sumó 2 puntos y un rebote. CONFERENCIA ESTE: 1.- Miami Heat (37-20) 2.- Chicago Bulls (36-21) 3.- Cleveland Cavaliers (35-22) 4.- Milwaukee Bucks (35-22) 5.- Philadelphia 76ers (34-22) 6.- Boston Celtics (33-25) 7.- Toronto Raptors (31-24) 8.- Brooklyn Nets (29-27) 9.- Charlotte Hornets (29-29) 10.- Atlanta Hawks (26-30) 11.- Washington Wizards (25-30) 12.- New York Knicks (25-32) 13.- Indiana Pacers (19-39) 14.- Orlando Magic (13-45) 15.- Detroit Pistons (12-44) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (46-10) 2.- Golden State Warriors (42-15) 3.- Memphis Grizzlies (40-18) 4.- Utah Jazz (35-21) 5.- Dallas Mavericks (33-24) 6.- Denver Nuggets (31-25) 7.- Minnesota Timberwolves (30-27) 8.- Los Angeles Clippers (28-30) 9.- Los Angeles Lakers (26-31) 10.- Portland Trail Blazers (23-34) 11.- New Orleans Pelicans (22-34) 12.- San Antonio Spurs (22-35) 13.- Sacramento Kings (22-36) 14.- Oklahoma City Thunder (17-39) 15.- Houston Rockets (15-40) PRÓXIMOS JORNADA (14 de febrero) Washington Wizards - Detroit Pistons Brooklyn Nets - Sacramento Kings New York Knicks - Oklahoma City Thunder Chicago Bulls - San Antonio Spurs Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers New Orleans Pelicans - Toronto Raptors Denver Nuggets - Orlando Magic Utah Jazz - Houston Rockets Los Angeles Clippers - Golden State Warriors.