Londres se "prepara para lo peor" en Ucrania aunque aún confía en el diálogo

Londres, 14 feb La ministra de Exteriores británica, Liz Truss, afirmó este lunes que el Reino Unido se "prepara para lo peor" en Ucrania, si bien recalcó que aún confía en la posibilidad de evitar un ataque ruso y urge a Moscú a profundizar en la vía diplomática. Truss, que presidió hoy una reunión con otros miembros del Gobierno británico para abordar la crisis, indicó en un comunicado que Londres está "haciendo todo lo posible" para eludir un conflicto armado. "La información más reciente sugiere que Rusia podría lanzar una invasión en cualquier momento", dijo la jefa del Foreign Office, que urgió a Moscú a "desescalar (la tensión) y comprometerse a mantener conversaciones significativas". Truss subrayó que su principal prioridad es proteger a los ciudadanos británicos en Ucrania, a los que el viernes ya se les aconsejó abandonar ese país lo antes posible. Aunque el Ejecutivo no cree que Rusia haya tomado la decisión en firme de invadir territorio ucraniano, el primer ministro, el conservador Boris Johnson, insistió hoy en que "algo podría ocurrir tan pronto como en las próximas 48 horas". El jefe de Gobierno, que espera hablar más tarde con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presidirá mañana una reunión con la cúpula de su Ejecutivo y los principales responsables de las agencias de seguridad. Johnson planea volver a visitar el este de Europa esta semana, aunque Downing Street, su despacho oficial, no ha ofrecido detalles por ahora sobre ese viaje. El secretario de Estado para las Fuerzas Armadas, James Heappey, alertó por su parte en una entrevista con la cadena BBC Radio 4 de que "estamos más cerca de lo que hemos estado en este continente" de la guerra "en 70 años". El embajador de Ucrania en el Reino Unido, Vadym Prystaiko, sugirió a la BBC que Kiev podría abandonar su intento de unirse a la OTAN para evitar una confrontación militar con Rusia, aunque más tarde quiso "clarificar" sus palabras. El diplomático afirmó que Ucrania está dispuesta a hacer "muchas concesiones" para evitar una guerra, pero esa postura "no tiene nada que ver con la OTAN", recalcó.