Lacuesta explora en "Un año, una noche" las formas de sobrellevar el trauma

Berlín, 14 feb El cineasta español Isaki Lacuesta estrena hoy en la Berlinale "Un año una noche", filme en el que explora, a partir del testimonio de dos supervivientes del atentado yihadista contra la sala parisina Bataclán, las diferentes formas de sobrellevar el trauma. Cuando leyó el libro "Paz, amor y death metal", en el que Ramón González, superviviente del ataque, procesa lo ocurrido, el cineasta supo que ahí había material y que quería contar su historia, sobre todo el hecho de que como pareja los protagonistas, Ramón y Céline, lo experimentaran de forma diferente y "no pudieran compartirlo". Según señaló Lacuesta en rueda de prensa, en los medios sobre todo se trataron "macrotemas" relacionados con el atentado, pero no se habló de los sentimientos de las víctimas. Esta película, señaló, se centra en "las cosas que no vimos" y en particular en cómo la gente comenzó a reequilibrar sus vidas. "Un año, una noche" muestra la huella que dejó el ataque terrorista de noviembre de 2015 en Ramón y Céline, sobre todo como pareja, ya que cada uno procesa lo vivido de manera diferente. Mientras Ramón tiene la necesidad de hablar, de recordar cada detalle y sufre ataques de ansiedad, Céline prefiere olvidar y asegura no tener nada que contar; de hecho, oculta a sus padres, compañeros de trabajo y amigos que estuvo en la sala la noche del atentado. Para Nahuel Pérez Biscayart, el rodaje fue duro y la historia le hizo experimentar un montón de "emociones y sensaciones complejas". En este proceso para superar el trauma, "te redescubres" y Ramón y Céline como pareja tiene que "reconstruir un amor que ha quedado fracturado por lo ocurrido". El filme se basa en recuperar ese lazo de pareja, coincidió Noémie Merlant, que interpreta a Céline. Según la actriz, Céline niega lo ocurrido, afirma que no vio nada y carga con eso; por contra, ayuda a otros a seguir adelante y eso es, al mismo tiempo, lo que le sirve a ella para continuar. Para Lacuesta, el rodaje de "Un año, una noche" estuvo "especialmente cargado de emociones". Y aseguró que el día que grabaron en la sala Bataclán fue "muy emocionante". "Un año, una noche", que se estrena hoy en la Berlinale, es una de las dos cintas españolas que compiten por los Osos en esta 72 edición del certamen junto a "Alcarràs", de Carla Simón, premio a la mejor ópera prima en 2017 por "Estiu 1993" (Verano 1993). EFE egw/cph/acm