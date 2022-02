La separación de Belinda y Christian Nodal hace correr ríos de tinta

Ciudad de México, 14 feb Especulaciones, rumores y teorías han inundado las redes sociales y los medios de comunicación desde que el cantante mexicano Christian Nodal anunció su separación con su exprometida, la también cantante y actriz Belinda, después de haberse convertido en una de las parejas más queridas. El pasado sábado la noticia de la disolución del compromiso de Nodal con la cantante de "Bella traición" conmocionó las redes sociales generando una gran discusión de ambos grupos de fanáticos quienes han defendido a su artista favorito con fervor. Aunque nada está confirmado, una de las versiones más repetidas en redes sociales es que el rompimiento se dio a causa de un conflicto económico que supuestamente tuvo la pareja luego de que Belinda le pidiera una cantidad alta de dinero como préstamo para liquidar sus deudas con el Servicio de Atención Tributaria (SAT). Otros consideran que en realidad fue que Nodal se encontraba molesto por los grandes gastos que le suponía tener una relación junto a la cantante, e incluso otros han especulado que podría ser que los famosos hubieran discutido ante la decisión de convertirse en padres o no. Lo cierto es que Nodal aseguró que no hablaría al respecto con la prensa y que ambos vivirían el proceso de separación en privado, mientras que en sus perfiles de Instagram ya no queda rastro de su relación. Aunque Belinda no mencionó nada al respecto, parece ser que hará lo propio, pues este lunes tuvo su primera aparición en público en el aeropuerto de Ciudad de México y ahí logró evitar a toda costa las preguntas de los medios de comunicación. Aunque la noticia no ha dejado de generar nuevas especulaciones, algunos internautas se han posicionado de forma más crítica a la hora de abordar el tema, al señala que existente noticias nacionales e internacionales más importantes que el estado sentimental de dos famosos. "La posibilidad de una guerra en Ucrania debería ser suficiente para no fijarnos en Belinda, Nodal. Pero somos un desmadre...por cierto", escribió Saúl, un usuario de Twitter. Incluso, algunos han llegado a considerar que se trata de una "cortina de humo" planeada por el Gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador -con quien la cantante ha sido cercana- para desviar los escándalos más recientes que señalan a José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador, de mantener un conflicto de interés con un contratista del gobierno.