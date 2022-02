La selección cubana de béisbol, sin entrenador y con el rechazo del gremio

La Habana, 14 feb La selección cubana de béisbol, el deporte rey de la isla, no logra encontrar entrenador desde que en junio pasado las autoridades decidieron que tuviese exclusividad y un mandato de cuatro años. Estaba previsto que el nombre del nuevo técnico fuera anunciado antes del comienzo de la liga, el 22 de enero, pero la decisión se aplazó hasta el final de la temporada, en mayo. La decisión, que en principio parecía un trámite, levantó una polvareda de críticas dentro del deporte nacional de la isla. Más allá del aplazamiento, las quejas se centran en el periodo de cuatro años en el cargo y en la decisión de que el seleccionador no pueda dirigir simultáneamente a un equipo en el torneo doméstico, una costumbre en los últimos años. Esto último, especialmente, ha generado tensión y desacuerdos, en especial entre los directores de los 16 equipos del torneo. “No lo veo correcto. El mánager debe estar en el terreno, mientras más está en el terreno más ve las jugadas, es como el jugador. Si no diriges, ¿cuándo vas a probar?”, criticó Guillermo Carmona, entrenador de Industriales de La Habana en una entrevista con el medio especializado Swing Completo. Lo mismo opinó el histórico Carlos Martí, entrenador multiganador que actualmente dirige a los campeones Alazanes de Granma y con experiencia al frente del equipo nacional. “Es una mala idea desde mi punto de vista porque para dirigir hay que estar en el béisbol diario, en el ambiente con los atletas”, comentó el 4 de febrero al medio Playoff Magazine. La vacante se abrió después de que el anterior entrenador, que actualmente dirige a Matanzas, Armando Ferrer, fracasase en su intento por clasificar a la novena cubana para los Juegos Olímpicos de Tokio. Se trató de la primera vez en la historia de la pelota cubana, un deporte que se respira en cada esquina de la isla, que la selección nacional no se clasifica a este certamen. Los expertos advierten de que el béisbol local vive su peor momento en mucho tiempo, en una situación que se agrava con la fuga de talentos jóvenes a otras ligas, principalmente a Estados Unidos. Según argumentó la Comisión Nacional, la decisión se respalda, principalmente, en que Cuba no tiene ningún compromiso internacional durante 2022 (una vez que la sub-18 anunció que no participará en la Copa del Mundo de septiembre en Florida). Además de que, según se esgrimió en la prensa oficial de la isla, un director que no compagine su tarea con la de un equipo de la liga sería positivo porque de esa forma se podría concentrar 100 % en su labor como seleccionador.