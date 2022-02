La demanda de Palin contra The New York Times, desestimada por el juez

Nueva York, 14 feb El juez encargado del juicio por difamación que enfrenta a la exgobernadora de Alaska Sarah Palin contra el diario The New York Times anunció este lunes que va a desestimar la demanda de la que fuera aspirante republicana a la Vicepresidencia de EE.UU. El magistrado, Jed Rakoff, considera que los abogados de Palin no han demostrado que el medio actuase de mala fe, un requisito considerado clave para considerar si hubo delito, según recogen varios medios como The Wall Street Journal y la cadena CNN. Rakoff adelantó hoy que desestimará el caso una vez que el jurado, que actualmente está deliberando, alcance un veredicto, señalan esas fuentes. En Estados Unidos, la prensa cuenta con importantes protecciones que hacen muy difícil que este tipo de demandas por difamación prosperen, ya que la persona que denuncia debe presentar pruebas de que el medio en cuestión actuó con mala intención. La demanda de Palin data de 2017, cuando el Times publicó un editorial en el que aludió a un tiroteo sucedido en 2011 en el que murieron seis personas y donde resultó gravemente herida la entonces congresista demócrata Gabby Giffords. En el editorial, el periódico vinculaba el suceso con un mapa distribuido por la campaña de acción política de la republicana y que señalaba varios distritos electorales, incluido el de Giffords, con un punto de mira. El diario reconoció su error y publicó una corrección dos días después, pero Palin insiste en que la publicación actuó con mala fe para tratar de perjudicarla y ha tratado de buscar una compensación económica. Un juez ya había desestimado inicialmente el caso, pero su decisión fue revisada luego por un tribunal federal de apelaciones, lo que ha desembocado en el juicio que arrancó el pasado 3 de febrero. En el proceso, la representación de Palin defendió la necesidad de que los medios rindan cuentas y acusó al Times haber promovido una "narrativa" en contra de la republicana, sin hacer caso a los hechos reales. Los abogados del periódico, mientras, argumentaron que el editor encargado de la pieza no tenía ninguna intención de establecer un vínculo directo entre el mapa de la campaña de Palin y el tiroteo y que no se dio cuenta de cómo algunos lectores podían interpretar la referencia. En todo caso, insistieron, el diario actuó rápidamente para corregir el error y, según dijeron, no hay pruebas creíbles de que la publicación de aquel editorial supusiera perjuicio para Palin. El caso había despertado mucha expectación en Estados Unidos, tanto por la fama de la demandante como por sus posibles consecuencias para los medios, pues numerosos analistas lo veían como emblema de un posible giro en la Justicia estadounidense (en este caso contrario a la prensa) en este tipo de procesos. En los últimos años, jueces conservadores del Tribunal Supremo han defendido la necesidad de revisar la jurisprudencia en este ámbito, unas posturas que ganaron fuerza durante la Presidencia del republicano Donald Trump (2017-2021), que en numerosas ocasiones llamó a cambiar las normas sobre difamación para facilitar las demandas contra los medios. EFE mvs/fjo/cfa