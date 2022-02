La CE está "preparada" por si la diplomacia fracasa en la crisis de Ucrania

Bruselas, 14 feb La Comisión Europea (CE) insistió este lunes en la importancia de la diplomacia para resolver la crisis surgida a raíz de la concentración militar de Rusia en torno a Ucrania, pero recalcó que Bruselas trabaja en un paquete de sanciones "robusto y exhaustivo" que aplicará si Moscú ataca la antigua república soviética. Si la solución diplomática "fracasa", Bruselas "está preparada" en todos los campos, entre los que mencionó la energía, la migración o la economía, declaró la portavoz de la CE Dana Spinant durante la rueda de prensa diaria de la institución comunitaria, quien no obstante subrayó que la Comisión apuesta por la vía diplomática. "Estamos totalmente centrados en encontrar una solución diplomática y en lograr la desescalada en relación con la situación en y alrededor de Ucrania. Esta es la gran prioridad, todos los esfuerzos están centrados en esto", dijo. El compromiso diplomático "es la parte más importante de los esfuerzos internacionales conjuntos coordinados, llevados a cabo a varios niveles, al nivel de ministros, primeros ministros, líderes", dijo, por su parte, el portavoz de Exteriores de la Comisión, Peter Stano. Agregó que el Ejecutivo comunitario está "en contacto constante con los socios" en Ucrania, entre los países de la Unión Europea (UE) y "al otro lado del Atlántico", en referencia a Estados Unidos. "Seguimos trabajando codo con codo hacia la desescalada de la situación y para encontrar una resolución pacífica del problema", constató. En cualquier caso, Spinant recordó que Bruselas está trabajando "en un paquete rápido, robusto y exhaustivo de sanciones económicas y financieras, sanciones de diferente naturaleza, que introduciremos rápidamente contra Rusia si Rusia sigue la escalada y agrede a Ucrania". De todas formas, no quiso entrar en los detalles de las sanciones, si bien recalcó que su preparación está "muy avanzada" y que la Unión Europea se está "coordinando con los aliados". "Estaremos preparados para introducirlas rápidamente, si eso es necesario", subrayó. Asimismo, recalcó que Bruselas está realizando preparativos para poder hacer frente a un hipotético flujo migratorio y de refugiados desde Ucrania hasta países de la Unión Europea si Moscú ataca la antigua república soviética. "Estaremos preparados para cualquier cosa que pase en esta área y en otras y trabajaremos muy de cerca con nuestros Estados miembros para proporcionar el apoyo operativo que será necesario en cualquier momento", dijo. Estados Unidos alertó este domingo de la alta posibilidad de que se produzca "muy pronto" un ataque de Rusia a Ucrania, y el presidente estadounidense, Joe Biden, reiteró el compromiso con la soberanía y la integridad territorial ucraniana. El asesor de seguridad del Gobierno estadounidense, Jake Sullivan, dijo en una entrevista en el canal CNN que "no podemos predecir el día de manera exacta, pero una invasión de Rusia a Ucrania podría empezar en cualquier momento, incluida la semana que ahora empieza". Medios estadounidenses como Político incluso dan una fecha concreta, el próximo día 16. EFE jug/jaf/jac (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)