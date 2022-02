La boricua Sofía Jirau, primera modelo Victoria's Secret con síndrome Down

San Juan, 14 feb La puertorriqueña Sofía Jirau se convirtió en la primera modelo de la marca de ropa interior femenina Victoria's Secret con síndrome de Down, según dio a conocer este lunes la joven en su cuenta de la red social Instagram. "Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Por fin les puedo contar mi gran secreto? ¡Soy la primera modelo con síndrome Down de Victoria Secret!", señaló la puertorriqueña, orgullosa de alcanzar finalmente ese objetivo. "Gracias a todos ustedes por siempre apoyarme en mis proyectos. Gracias a @victoriassecret por ver en mí una modelo #SinLímites y hacerme parte de la campaña de inclusión Love Cloud Collection. ¡Esto es solo el comienzo, ahora sí se formó!", destacó Jirau, de 25 años, que ya desfiló en el evento local "San Juan Moda in Puerto Rico". "Por dentro y por fuera no hay límites, Alavett!", señala Jirau en Instagram, que además en 2020 consiguió el objetivo de desfilar en la "New York Fashion Week", la reconocida pasarela de la ciudad estadounidense. Jirau acompaña el anuncio en Instagram posando en una fotografía en blanco y negro con un sujetador de la marca de ropa interior. El anuncio de la puertorriqueña en las redes sociales recibió el apoyo de sus seguidores con miles de "me gusta" por lo conseguido por la joven, que es además empresaria. Sofía forma parte de la nueva campaña de inclusión "Love Cloud Collection" que comparte con modelos como Hailey Bieber y Taylor Hill. El lanzamiento de "Love Cloud Collection" está previsto para el próximo 17 de febrero. EFE arm/laa