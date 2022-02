La auditora de la Organización Trump resta valor a sus informes financieros

Nueva York, 14 feb La auditora de la Organización Trump, del expresidente Donald Trump, ha anunciado que se desvincula de la empresa y quitó valor a los informes financieros presentados en la última década, según reflejan documentos judiciales presentados hoy. La acción de la empresa contable Mazars USA se produce durante investigaciones tanto criminales como civiles a la Organización Trump que se están llevando a cabo en Nueva York ante la posibilidad de que se hubiera inflado el valor de sus activos para conseguir más préstamos financieros. En una carta enviada a la Organización Trump el pasado 9 de febrero, la auditora notificó su decisión de dejar de prestarles sus servicios, y también reveló que ya no podía garantizar que las cuentas que había preparado para la compañía del expresidente desde 2011 a 2020, formuladas con datos cedidos por la compañía, fueran correctas. Mazars apuntó que "en general" no se habían encontrado discrepancias entre la información provista por la Organización Trump y el valor real de los bienes, pero señaló que dada la "totalidad de las circunstancias", la empresa debía notificar a cualquiera que hubiera recibido las cuentas que no debían basarse en esas cifras. Las cuentas de Mazars, que Trump utilizó para pedir préstamos bancarios, forman parte de las investigaciones sobre la compañía del expresidente que están llevando a cabo tanto la oficina de la Fiscalía de Manhattan como la de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. La información de la empresa auditora de la Organización Trump quedó al descubierto en documentos presentados por la oficina de James, que en los últimos meses ha citado a declarar a dos de los hijos del expresidente, Ivanka Trump y Donald Trump Jr, como parte de sus investigaciones, aunque los abogados de la familia Trump han presentado sendas mociones para tratar de impedirlo. Las pesquisas de James tratan de determinar si la compañía de Trump infló el valor de sus bienes para poder obtener préstamos bancarios y en paralelo redujo ese mismo valor con la intención de pagar menos impuestos. La investigación, sin embargo, es por vía civil, por lo que en cualquier caso no podría presentar cargos criminales contra los Trump.