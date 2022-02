Kahn califica de "inaceptable" primer tiempo del Bayern ante el Bochum

Berlín, 14 feb El presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Oliver Kahn, calificó de "inaceptable" el primer tiempo de su equipo en la derrota por 4-2 ante el Bochum y dijo que esperaba que los jugadores sean conscientes de ello. "Creo que nuestros jugadores son conscientes de que un primer tiempo así es inaceptable. Estuvimos muy por debajo de nuestras posibilidades", dijo el ex portero internacional en un acto para promover la vacunación contra el coronavirus. "Tal vez sea bueno que en dos días juguemos contra el Salzburgo en la Liga de Campeones, así se puede pasar página rápidamente a un resultado así", agregó. Inmediatamente después del partido el centrocampista Joschua Kimmich se quejó de que había habido una falta de actitud en la primera parte y llamó a sus compañeros a recordar lo que significa vestir la camiseta del Bayern. Kahn dijo, que a pesar de que tras un partido así siempre se habla de un problema de actitud, hay que revisar ante todo determinados aspectos del trabajo defensivo. "Creo que no solo en esta temporada sino también en la anterior hemos tenido problemas en el trabajo defensivo y en el retorno al perder la pelota. Nos están haciendo muchos goles", dijo Kahn Kahn apeló a empezar a corregir los problemas ya en el partido contra el Salzburgo. "Tenemos que tener más disciplina y más pasión en el juego contra la pelota. De lo contrario los errores terminan pagándose, sobre todo en partidos europeos", aseguró. El ex internacional Lothar Matthäus, otras de las leyendas del Bayern, se mostró convencido en un acto publicitario de que el Salzburgo terminará pagando el daño hecho por el Bochum. "El Salzburgo ya me da lástima. El Bayern no pierde dos partidos seguidos. Me sorprendería que el Bayern no ganara", dijo. "Cuando el Bayern pierde un partido como en Bochum en el siguiente hay una reacción", agregó. Matthäus recordó que tras la goleada por 5-0 encajada ante el Borussia Mönchengladbach en la Copa de Alemania siguieron dos victorias por 5-2 ante el Union Berlín y ante el Benfica. El entrenador, Julian Nagelsmann, hizo tras el partido un ejercicio de autocrítica y admitió que se había demorado en reaccionar al ver que el Bochum estaba siendo superior. Nagelsmann ha optado en los últimos partidos por una estrategia ultraofensiva, con cinco hombres de ataque. Ante el Bochum optó en a la primera parte por renunciar a uno de los dos centrocampistas dejando solo a Kimmich para ganar un hombre en defensa con lo que se perdió el control del medio campo.EFE rz