Fallece el destacado exgolfista argentino Eduardo “El Gato” Romero

Buenos Aires, 14 feb El reconocido exgolfista argentino Eduardo “El Gato” Romero, que atesoró a lo largo de su carrera un gran número de trofeos internacionales, falleció a los 67 años en su casa de Villa Allende, su ciudad natal, en la provincia central de Córdoba. "La Asociación Argentina de Golf lamenta con gran pesar su pérdida y saluda afectuosamente a los familiares y allegados de uno de los mejores golfistas argentinos de todos los tiempos", informó la institución deportiva en su web oficial. En las últimas horas, un gran número de personajes públicos y anónimos mostraron sus condolencias por el fallecimiento a través de las redes sociales, entre ellos rostros de la política ya que “El Gato”, fallecido este domingo por la noche, era intendente de Villa Allende desde 2015 por el partido Propuesta Republicana, al que pertenece el expresidente argentino Mauricio Macri. Sus restos son velados este lunes en la Casa de la Cultura de su ciudad natal. PROBLEMAS DE SALUD DESDE HACE MESES Romero, ganador del US Open, el Trofeo Lancome, los Abiertos de España, Francia, Italia y Escocia, así como más de 80 torneos en Latinoamérica y que representó numerosas veces a Argentina en la Copa del Mundo y en la Copa Alfred Dunhill, había informado a fines de diciembre que padecía un problema de salud desde hacía algunos meses. Había comenzado su relación con el golf a los siete años como caddie en el Córdoba Golf Club, donde su padre Alejo Romero era profesional y su instructor, y se hizo profesional en 1972. A uno de sus amigos se le ocurrió el sobrenombre "Gato" por su estrategia para jugar los torneos, manteniéndose al acecho en las primeras vueltas para desplegar un juego más agresivo hacia el final. En Argentina, Romero ganó el Abierto de la República en 1989 en el GC Argentino, la única vez que pudo conquistarlo, en tanto sumó catorce top ten en el Abierto de la República. Ganó el Campeonato de la PGA y el Abierto del Centro en siete ocasiones. Se impuso en cuatro oportunidades en el Abierto del Norte y fue ganador en el Abierto del Sur, en el Abierto Norpatagónico y en el Abierto del Litoral. A nivel regional, Romero obtuvo once títulos, que incluyen el Abierto de Chile (1984), el Abierto de México (1998) y el Desafío de Maestros en 2000. OCHO TRIUNFOS EN EL EUROPEAN TOUR "El Gato” ingresó al European Tour en 1988, donde logró ocho triunfos: el Trofeo Lancome de Francia (1989), el Volvo Open de Florencia (1990), el Abierto de España (1991), el Abierto de Francia (1991), el Abierto de Italia (1994), el Masters de Europa en Suiza (1994 y 2000) y el Abierto de Escocia (2002). En el Abierto de Escocia, en 2002, tres días antes de cumplir 48 años, se convirtió en el vencedor del European Tour de más edad detrás de Des Smyth y Neil Coles. Finalizó esa temporada en el quinto lugar del ranking. En 2005 ganó su primer título en el European Seniors Tour y su primer Major: el Travis Perkins Senior Masters. También se impuso en el Wentworth Senior Masters dos veces consecutivas, en 2005 y 2006. En 2006 obtuvo su primera victoria en el Champions Tour, al ganar ante Lonnie Nielsen el Jeld-Wen Tradition. EL "US SENIOR OPEN" El título más importante de su carrera fue el US Senior Open, su segundo Major, en el Broadmoor Golf Club en Colorado Springs en 2008. Un mes después, se quedó con el título del SAS Championship y en marzo de 2009 ganó el Toshiba Classic. Romero fue reconocido en el 2000 al recibir el Premio Konex de Platino como el mejor golfista de la década 1990-1999. En 1990 y 2010 recibió el Premio Konex – Diploma al Mérito como uno de los cinco mejores golfistas de la década en Argentina. En 2010 fue homenajeado con el Premio Asociación Argentina de Golf, reconocimiento que se le otorga a las personalidades destacadas que trabajan por el crecimiento del golf argentino. Romero se había casado en 1978, tuvo una hija llamada Dolores y tres nietos. EFE vd/rgm