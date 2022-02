Empresas de EEUU devolverán dinero por incumplir los plazos de tests de covid

Nueva York, 14 feb Las autoridades de Nueva York anunciaron este lunes que obligaron a dos laboratorios a devolver más de 400.000 dólares a clientes que se hicieron con estas entidades pruebas de covid-19 y que recibieron sus resultados más tarde de lo prometido. Una de las empresas, ClearMD Health, tuvo que reintegrar más de 182.000 dólares a un total de 1.198 consumidores, mientras que la otra, Sameday Health, devolvió unos 230.000 dólares a 3.110 personas. "Miles de neoyorquinos han visto devuelto su dinero tras ser engañados por laboratorios de tests de covid-19 y haber recibido sus resultados más tarde de lo que se les había dicho", señaló en un comunicado Letitia James, la fiscal general del estado. James subrayó que las empresas del sector no pueden hacer publicidad engañosa y prometió seguir investigando a las compañías de pruebas de covid-19 que no cumplan con sus promesas. La Fiscalía neoyorquina inició su investigación contra ClearMD Health y Sameday Health en diciembre pasado, tras recibir numerosas quejas de clientes que no estaban recibiendo sus resultados en los plazos que daban las empresas. Las autoridades han advertido repetidamente a estos y otros laboratorios sobre este problema, sobre todo a raíz de los grandes retrasos registrados durante las pasadas navidades, cuando empresas que publicitaban tests PCR rápidos con resultados en 24 o 48 horas estaban tardando hasta 11 días en comunicarlos. Durante esas fechas, Nueva York vivió una enorme oleada de casos de covid-19 como consecuencia de la variante ómicron. Multitud de compañías ofrecen en la Gran Manzana pruebas del virus, tanto en clínicas como en puestos diseminados por las calles, que en aquellos días a menudo acumulaban largas colas a todas horas. EFE mvs/fjo/lll