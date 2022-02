El chavismo, insatisfecho por la explicación de Trinidad y Tobago por la muerte de un niño

Caracas, 14 feb El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, expresó este lunes su insatisfacción por la explicación del Gobierno de Trinidad y Tobago sobre la muerte a tiros de un niño venezolano que migraba junto a su madre a ese país isleño en una embarcación que fue disparada por la Guardia Costera trinitense. "En lo personal, no me satisfacen para nada las explicaciones que da el Gobierno de Trinidad y Tobago. Que se abra la investigación y se determine. La vida de un ser humano y la vida de un niño debe respetarse a todo trance, sea de donde sea y si es niño mucho más rápido", señaló Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en una rueda de prensa. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, afirmó que la muerte a tiros del niño venezolano el pasado 5 de febrero por parte de la Guardia Costera fue "un accidente", al tiempo que defendió el trabajo de los guardacostas ante la controversia despertada. Rowley afirmó en su cuenta oficial de Facebook que los miembros de la Guardia Costera estaban cumpliendo "órdenes razonables y profesionales bajo protocolos y leyes internacionales", pese a que los disparos acabaron con la vida del bebé, que migraba junto a su madre. La Guardia Costera ha justificado que abrió fuego contra la embarcación en la que viajaban en un intento de detener a los migrantes y en "defensa propia", alegando que habían intentado "embestirlos". La Policía y la Guardia Costera de Trinidad y Tobago han puesto en marcha dos investigaciones paralelas para aclarar las circunstancias de la muerte. Cabello añadió que el "odio" contra los venezolanos en el extranjero ha pasado de las palabras a las acciones. "Asesinato, xenofobia, persecuciones. Recientemente el asesinato de un niño venezolano por parte de fuerzas militares de Trinidad y Tobago, hecho condenable", añadió. Cabello sostuvo que hay Gobiernos de otros países que "promueven la violencia" contra los venezolanos. "Hemos visto declaraciones del Gobierno de Colombia, de la alcaldesa de Bogotá (Claudia López), en contra de nuestra gente. En Chile hemos visto pronunciamientos en contra de nuestra gente", subrayó. Asimismo, le hizo un llamado a los migrantes venezolanos a que regresen al país y a no permitir que esas "campañas de odio (...) sigan haciendo mella" en el pueblo el país caribeño. "Es imperdonable que se use la violencia contra los ciudadanos venezolanos. Si alguien comete un delito allí están las leyes, sea cual fuese la nacionalidad de quien comete el delito. Pero de ahí a la persecución es condenable y debe ser condenado por todos", apostilló.