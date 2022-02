El Banco do Brasil gana casi 3.800 millones de dólares en 2021, un 55,2 % más

Sao Paulo, 14 feb El estatal Banco do Brasil, la mayor entidad financiera del país, obtuvo un beneficio neto de 19.710 millones de reales (unos 3.777 millones de dólares) en 2021, un 55,2 % más que en 2020, informó este lunes la entidad. La compañía atribuyó el resultado a la reducción en un 40,2 % de las provisiones para créditos de dudosa liquidación y al aumento tanto del margen financiero bruto como de los ingresos por prestación de servicios en un 4,9 % y un 2,2 %, respectivamente. Ese incremento de las ganancias también se debió en parte a la "estabilidad de los gastos administrativos", según remarcó en su balance financiero Banco do Brasil, controlado por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en bolsa. La entidad financiera registró además un beneficio neto ajustado, excluidos los factores extraordinarios, de 21.021 millones de reales (4.030 millones de dólares al cambio de hoy) en 2021, lo que supone una subida del 51,4 % frente al año anterior. El Banco do Brasil siguió así la misma tendencia positiva que Itaú, Bradesco y Santander Brasil, los tres mayores bancos privados del país suramericano y que, de forma conjunta, aumentaron sus beneficios en torno a un 30 % en 2021, pese a lidiar con los efectos de la pandemia de covid-19. Las ganancias netas del Banco do Brasil durante el cuarto trimestre de 2021 fueron de 5.352 millones de reales (1.025 millones de dólares), un 67,3 % más respecto al mismo periodo de 2020 y un 16,1 % superior al tercer trimestre del año pasado. Por otro lado, los ingresos operacionales totales aumentaron en un año un 7,3 % hasta los 99.951 millones de reales (19.155 millones de dólares), mientras que los gastos subieron un poco más (+9 %) hasta situarse en los 55.737 millones de reales (10.700 millones de dólares). La cartera de crédito ampliada cerró diciembre pasado en los 874.900 millones de reales (casi 170.000 millones de dólares), equivalente a un crecimiento anual de cerca del 18 % y del 7,4 % ante septiembre de 2021. "En ambos periodos de comparación fueron observados crecimientos robustos en todos los segmentos", es decir, tanto en la persona física, como jurídica, subrayó Banco do Brasil. "Además de la elevada demanda, el fuerte desempeño" del crédito, señala el banco público brasileño, es resultado "del histórico protagonismo que Banco do Brasil tiene en toda la cadena del agronegocio", uno de los motores económicos del gigante latinoamericano. El índice de morosidad en operaciones vencidas en más de 90 días se ubicó en diciembre pasado en el 1,75 % frente al 1,82 % de septiembre y el 1,90 % del último mes de 2020. La entidad remarcó que esa tasa es inferior a la media del sistema financiero nacional, que acabó el curso pasado en el 2,30 %. Para este 2022, el banco estatal brasileño prevé seguir aumentando su beneficio neto ajustado hasta una franja de entre 23.000 a 26.000 millones de reales (4.410-5.000 millones de dólares), con un aumento del crédito de entre el 8 y el 12 %. Asimismo, indicó que seguirá reduciendo las provisiones para créditos de dudosa liquidación, que se dispararon por causa de la pandemia de coronavirus, en un valor como mínimo igual al de 2021 (13.000 millones de reales o 2.500 millones de dólares). Brasil es, junto con Estados Unidos e India, uno de los países del mundo más afectados por la covid-19 al contabilizar hasta la fecha cerca de 640.000 fallecidos y más de 27,5 millones de casos de la enfermedad, según datos oficiales. La economía brasileña se desplomó un 3,9 % en 2020, pero en 2021 creció un 4,5 %, según las últimas proyecciones del mercado, que, sin embargo, calculan un fuerte frenazo del país este año, con una expansión de su Producto Interno Bruto (PIB) de apenas un 0,3 %.