EEUU sigue creyendo que Putin no tomó su "decisión final" sobre Ucrania

Añade declaraciones ///Washington, 14 Feb 2022 (AFP) - Estados Unidos dijo el lunes que sigue creyendo que el mandatario ruso, Vladimir Putin, no tomó aún una "decisión final" sobre si invadir o no Ucrania, pero que "podría actuar con poca o ninguna advertencia".El portavoz del Pentágono, John Kirby, anunció que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, viajará a Europa, donde mantendrá reuniones en la sede de la OTAN en Bruselas "para hablar del despliegue militar de Rusia en Ucrania y sus alrededores".Austin irá también a Lituania y Polonia, donde hablará con el presidente polaco Andrzej Duda y visitará la base aérea de Powidz donde hay soldados estadounidenses. Sobre una posible invasión rusa de Ucrania, Kirby dijo en rueda de prensa: "Todavía no creemos que se haya tomado una decisión final" pero "la acción militar podría ocurrir cualquier día" y "es muy posible que (Putin) actúe con poca o ninguna advertencia".Según Washington, Moscú reforzó durante el fin de semana su dispositivo militar en las fronteras de Ucrania, donde desde hace semanas ha desplegado a más de 100.000 soldados.Estados Unidos ha decidido trasladar su embajada en Ucrania de Kiev a Lviv, en el oeste del país, ante "la espectacular aceleración" del despliegue de fuerzas rusas en la frontera, anunció el lunes el secretario de Estado, Antony Blinken.Su portavoz, Ned Price, dijo que Estados Unidos no ha visto "ninguna señal concreta de desescalada" en la frontera entre Rusia y Ucrania. "Es una clara posibilidad, quizás más real que nunca, que Rusia decida proceder con una acción militar", afirmó.Pero aseguró que Estados Unidos cree que la vía diplomática "sigue siendo viable" para superar la crisis."Creemos que aún queda una ventana para resolver esto a través del diálogo y la diplomacia", añadió.En el Pentágono, Kirby criticó por otro lado a China por su "apoyo tácito" a Moscú en el enfrentamiento por Ucrania. "Su apoyo tácito, por así decirlo, a Rusia es profundamente alarmante y, francamente, aún más desestabilizador para la situación de seguridad en Europa", dijo. cl/ec/ad-erl/gm