EEUU cree que Rusia todavía no ha tomado decisión final sobre atacar Ucrania

Washington, 14 feb El Pentágono remarcó este lunes que Rusia todavía no ha adoptado una decisión final sobre si atacar o no Ucrania, pese a las informaciones de que la agresión podría producirse esta semana. "Todavía creemos que no se ha tomado una decisión final", dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa, pese a que Washington decidió trasladar "por prudencia" su embajada de Kiev a la mayor ciudad del oeste del país, Lviv, cerca de la frontera con Polonia. Kirby mencionó las palabras del viernes pasado del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, quien alertó de "la posibilidad clara" de que Rusia ataque Ucrania durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, que acabarán el 20 de febrero. "Hemos compartido con nuestros aliados y socios, y eso incluye Ucrania, nuestra evaluación de la información que hemos recibido, y ciertamente hemos reflejado en esas conversaciones nuestra preocupación profunda sobre las capacidades que el señor (presidente de Rusia Vladímir) Putin tiene", subrayó. Sin querer ofrecer más detalles, el portavoz apuntó que EE.UU. continúa viendo "completamente posible" que Rusia se mueva hacia Ucrania "con muy poco aviso". Agregó que en las últimas 48 horas las fuerzas rusas han seguido "añadiendo capacidades militares" a lo largo de la frontera con Ucrania y en Bielorrusia, así como unidades navales en el mar Negro. En su opinión, eso indica que Moscú sigue preparándose y tratando de tener más opciones si finalmente apuesta por la vía castrense en Ucrania. La tensión se ha disparado en el último mes por la denuncia de Occidente de que Rusia ha movilizado más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, algo que ha llevado a los Gobiernos ruso y estadounidense a enzarzarse en una batalla propagandística. Moscú ha repetido que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington alerta de que los rusos podrían atacar el país vecino "en cualquier momento". EFE ssa/er/lll