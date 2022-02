Cuarto aniversario de Parkland genera llamamientos contra la violencia armada

(Actualiza con minuto de silencio y más detalles) Miami, 14 feb El presidente Joe Biden se sumó este lunes a la conmemoración del cuarto aniversario del tiroteo en el que murieron 17 personas en un instituto de Parkland (Florida), con un mensaje de apoyo a la lucha contra la "epidemia de violencia armada" y a crear un "país más seguro para todos". En una declaración sobre el "tiroteo más mortífero en una escuela secundaria en una nación con demasiados de ellos", Biden pidió que "las voces de las víctimas y los sobrevivientes y los dueños de armas responsables sean más fuertes que las voces de los fabricantes de armas y la Asociación Nacional del Rifle (NRA)". El mensaje presidencial se adelantó a los actos organizados en Florida para recordar a los 14 alumnos y tres miembros del personal del instituto Marjory Douglas Stoneman de Parkland que murieron el 14 de febrero de 2018 por los disparos hechos con un rifle de asalto por el exalumno Nikolas Cruz, quien se declaró culpable de sus muertes y será juzgado a partir del mes de abril. A las tres de la tarde, muchos floridanos y autoridades guardaron un minuto de silencio por las víctimas de la matanza. La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, publicó en su cuenta de Twitter los nombres de las víctimas y el mensaje: "Hago una pausa para recordar estas 17 almas y para solidarizarme con quienes exigen acción". En una jornada en la que las banderas en los edificios oficiales y las escuelas públicas ondearon a media asta en señal de duelo se desarrollan otros actos conmemorativos en Parkland, una localidad a unas 40 millas (64 km) al norte de Miami, y en otros lugares del sur de Florida, En las escuelas del condado Broward, donde se asienta Parkland y hoy no hubo clase sino una jornada de reflexión y se guardó un minuto de silencio a las 10.17 de la mañana (17.17 GMT), la hora del tiroteo. En su mensaje, Biden pasó revista a los esfuerzos de su Administración por reducir los delitos con armas de fuego, incluyendo frenar la proliferación de armas "fantasma" y ayudar a las ciudades a adoptar modelos de aplicación de la ley "inteligentes". "Le pedí al Congreso que apruebe un presupuesto que proporcione 500 millones de dólares adicionales para estrategias comprobadas que sabemos que reducen los delitos violentos: vigilancia comunitaria responsable e intervenciones contra la violencia comunitaria", agregó el mandatario, quien demandó que el Congreso de EE.UU. haga más, "comenzando por exigir verificaciones de antecedentes en todas las ventas de armas". EN LO ALTO DE UNA GRÚA PARA RECLAMAR UNA NUEVA LEGISLACIÓN En su mensaje, Biden incidió en la necesidad de un nuevo marco legal para la venta de armas en el que, además de la verificación de antecedentes, se prohíba la venta de armas de asalto y los cargadores de alta capacidad y se elimine la inmunidad para los fabricantes de armas. Ese es también el reclamo de Manuel Oliver, el padre de uno de los estudiantes fallecidos en el ataque, Joaquín Guac Oliver, quien este lunes fue arrestado en Washington tras colocar sobre una grúa frente a la Casa Blanca, a 150 pies (45 metros) de altura, una pancarta en la que junto a un foto de su hijo pedía a Biden una nueva legislación. Este lunes, Día de San Valentín, Fred Guttenberg, otro progenitor de una de las víctimas fatales del suceso pidió acabar con la violencia armada en Estados Unidos antes de que impacte en "alguien a quien amas": "Para que no tengas que pasar el resto de tu vida preguntándote ¿y si?". "¿Y si un tirador nunca hubiese ido a tu escuela ese día? ¿Qué pasaría si un adolescente o cualquier otra persona con riesgos conocidos nunca pudiera adquirir armas o municiones para causar daño a otros?", se preguntó el padre en una serie de mensajes en Twitter dirigidos a su hija Jaime Taylor Guttenberg. RÉCORD DE TIROTEOS EN CENTROS EDUCATIVOS El cuarto aniversario de esta matanza, por la que Cruz podría ser sentenciado a la pena capital, se da en momentos en que los hechos con armas de fuego en instalaciones escolares de país alcanzan nuevos récords. De acuerdo a un informe de Everytown for Gun Safety, entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre del año pasado se produjeron 136 hechos con armas de fuego en centros escolares, una cifra casi cuatro veces la media para ese periodo desde 2013, cuando la organización empezó su contabilidad. Los 136 tiroteos en centros educativos se saldaron con 26 muertos y 96 heridos, precisa el informe. "Aunque han pasado cuatro años desde ese traumático día, y ahora soy estudiante de segundo año en la Universidad de Yale, no pasa un momento en el que no recuerde lo que sucedió en mi escuela secundaria", escribió hoy en una columna publicada en el diario Miami Herald Sari Kaufman, sobreviviente de la matanza. La también voluntaria del grupo Students Demand Action, que forma parte de Everytown Survivor Network, recordó que el 93 % de estadounidenses quiere que el Gobierno federal fortalezca la verificación de antecedentes. David Hogg, otro de los sobrevivientes, lanzó este lunes la plataforma Shock Market, que rastrea todas las muertes por arma de fuego ocurridas durante la actual administración del presidente estadounidense, las cuales suman 47.611 (más de 1.600 de ellas correspondientes a menores), según esta herramienta. "El presidente Biden no ha cumplido con la reforma en torno a la violencia armada que prometió durante su campaña y no ha tomado todas las medidas disponibles ante la inacción del Congreso para salvar vidas", se lee en la plataforma. EFE lce/ar (foto)