Conciencia comunitaria mejora vacunación y pruebas de covid-19 entre hispanos

Silver Spring (MD), 14 feb (KHN vía EFE).- La preocupación acerca de su comunidad parece haber desempeñado un papel en el aumento de las tasas de vacunación de los hispanos en los últimos meses, que ahora son iguales a las de los blancos no hispanos. El 60 % de cada grupo ha recibido al menos una dosis. Esta conciencia comunitaria, junto con fuertes esfuerzos de divulgación, al parecer han mejorado también el número de hispanos que se hacen la prueba de covid-19. En una mañana nevada de enero, Luis Portillo hizo fila junto con casi 200 personas en una calle de Silver Spring, Maryland, un suburbio al norte de Washington, DC. Tiritando de frío, el panadero de 65 años, inmigrante de El Salvador, esperaba su turno para hacerse la prueba de covid-19 en Mary’s Center, un centro de salud calificado federalmente. Aunque Portillo no estaba particularmente preocupado por la covid —está vacunado, tiene su refuerzo y tuvo un caso leve el año pasado—, fue a hacerse la prueba porque es necesario “cuidarse tanto como se pueda” para evitar contagiar a otros que pueden ser más vulnerables, dijo en español. Después de que desarrollara síntomas luego de una fiesta navideña y descubriera que otro invitado había dado positivo, Portillo decidió que necesitaba hacerse la prueba. Le preocupaba exponer a sus compañeros de trabajo o a las cuatros personas con las que vive. De manera similar, Andrés Bueno, de 40 años, un trabajador de la construcción colombiano que también estaba en la fila, dijo que él, como muchos otros, ahora tiene “un poco más de confianza porque sabemos más sobre el virus”, pero aún les preocupa afectar a otras personas. “Creo que eso es lo que más te preocupa”, dijo en español. Bueno, que está vacunado y tiene la intención de recibir la dosis de refuerzo, también había estado en contacto con alguien que dio positivo. El boom de pruebas en Mary’s Center refleja algunas de las necesidades únicas de su población de pacientes hispanos, muchos de los cuales tienen trabajos de servicios sin licencia pagada por enfermedad o viven en hogares multigeneracionales con adultos mayores que tienen más riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad. También revela un amplio sentido de colectivismo, o la creencia en la importancia de cuidar a los demás en la comunidad, que según expertos en salud pública ayuda a impulsar comportamientos positivos de salud entre algunos grupos de inmigrantes latinos. Esa actitud puede haber motivado a estos pacientes a hacerse la prueba, dijo Marvin Ruiz-Chávez, quien administra las pruebas y la vacunación contra la covid en el sitio de Silver Spring. Tres cuartas partes de los pacientes de Mary’s Center, que tiene cinco clínicas en el área metropolitana de Washington, son hispanos y 65 % tienen ingresos por debajo del nivel federal de pobreza, según datos de Health Resources and Services Administration, la agencia que supervisa los centros de salud calificados a nivel federal. Cuando la variante omicron se afianzó, la demanda de pruebas en el centro se disparó. Para muchos de quienes esperaron horas en las filas para pruebas el mes pasado, Mary’s Center ofrece acceso seguro y cómodo a la atención. Muchos de sus pacientes son indocumentados, hablan poco inglés y no tienen seguro de salud, lo que los excluye en gran medida del sistema de atención médica convencional. Sin embargo, el personal de Mary’s Center es bilingüe hispanohablante, los pacientes pueden hacerse la prueba de forma gratuita con una burocracia mínima y no se requiere que den información sobre su estatus migratorio. Antes del aumento de ómicron, el sitio de Silver Spring evaluaba a unas 70 personas por día, dijo Ruiz-Chávez. A mediados de diciembre, ya eran cientos, lo que obligó al centro a limitar las pruebas diarias a unas 200 personas debido a la limitación de suministros, personal y tiempo. Los sitios de pruebas en todo el país que atienden a una amplia variedad de grupos vieron aumentos similares a medida que aumentaban los casos de covid. Aun así, Ruiz-Chávez citó un énfasis cultural común en vivir en armonía con los demás como un motivador clave para los latinos que se hacen la prueba de covid, muchos de los cuales mencionaron la necesidad de cuidar su propia salud para proteger a otros del virus. La inmigrante hondureña Carla Velázquez, de 27 años, se hizo eco de este sentido de responsabilidad. “No queremos ser portadores”, dijo en español mientras esperaba cubierta con una gran manta. Velázquez y su esposo, ambos vacunados, estuvieron expuestos a un pariente con covid y sintieron el compromiso de proteger a otros que asisten a su iglesia o se reúnen en otros espacios comunes. La brecha en las tasas de vacunación comenzó a cerrarse durante el verano, lo que se ha atribuido en gran medida a los esfuerzos del Gobierno federal para aumentar el acceso a la vacunación en las comunidades desatendidas, y al trabajo de divulgación local realizado por personal culturalmente creíble. Sin duda, el acceso ha tenido un fuerte impacto en la adopción de vacunas en la comunidad hispana, especialmente entre los inmigrantes, dijo Sandra Echeverría, profesora asociada de educación en salud pública en la Universidad de Carolina del Norte-Greensboro. Pero también el fuerte sentido de comunidad y de proteger sus trabajos y a otros, agregó. Pero, ¿cuánto ha contribuido el colectivismo arraigado en la cultura hispana, particularmente entre los inmigrantes y sus familias, a cerrar la brecha de vacunación y a impulsar a las personas a hacerse la prueba? “Puede haber un vínculo allí, simplemente no lo sabemos” debido a la falta de datos y la dificultad de medir un concepto difícil de evaluar, dijo Frank Penedo, profesor de Psicología y Medicina en la Universidad de Miami. “Creo que el acceso fue clave, y no lo olvidemos. Pero esa orientación cultural, el sentido de comunidad, por uno mismo y por los demás, sí existe y sin duda juega un papel”, dijo Echeverría. EFE khn/msc Por Sarah True KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Análisis de Políticas y Encuestas, KHN es uno de los tres principales programas de KFF, organización sin fines de lucro que brinda información sobre temas de salud a la nación. (foto)