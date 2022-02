Comienza a funcionar en Cuba certificado digital de vacunación contra covid

La Habana, 14 feb El certificado digital de vacunación contra la covid-19 comenzó a funcionar este lunes en Cuba, aunque todavía en fase de prueba. Esta herramienta es un "paso importante" en el contexto epidemiológico actual, aseguró al presentarla el presidente Miguel Díaz-Canel. El certificado, que se puede descargar de forma gratuita desde la página del Ministerio de Salud Pública (Minsap) y la aplicación móvil CuVac19, cumple "con los estándares adoptados por la Unión Europea y con las recomendaciones emitidas por la OMS", publicó este lunes el diario oficial Granma. El Ministerio de Salud Pública aseguró que los verificadores de códigos QR europeos serán capaces de interpretar el código generado por las aplicaciones cubanas y viceversa. No obstante, las tres vacunas anticovid cubanas (Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus) no han sido aún homologadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no son reconocidas por otros países. Su autorización por parte de la OMS dotaría de validez al certificado cubano más allá de sus fronteras. En declaraciones recogidas por Granma, el director de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Salud, Karel Barthelemy Aguilar, aclaró que el nuevo documento no sustituye a la actual tarjeta oficial de vacunación. El Gobierno cubano afirma que el 88 % de los 11,2 millones de habitantes del país –entre ellos 1,8 millones de menores de entre 2 y 18 años– ha recibido la pauta completa de inmunización contra la covid-19. Además, unos 5,1 millones de personas han recibido ya la dosis de refuerzo. EFE int/dmt