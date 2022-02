Casinos Crown Resorts acepta compra de Blackstone por 6.350 millones dólares

Sídney (Australia), 22 mar El operador australiano de casinos Crown Resorts anunció este lunes que acordó su venta por unos 8.900 millones de dólares australianos (6.349 millones de dólares estadounidenses o 5.587 millones de euros) al fondo de inversiones estadounidense Blackstone, tras meses de negociaciones y de una serie de escándalos. Crown Resorts informó en un comunicado de que recomendará a los accionistas que acepten la oferta de Blackstone de 13,10 dólares australianos (9,35 dólares estadounidenses o 8,23 euros) por acción en una junta general prevista para mediados de año. El presidente del directorio de Crown Resorts, Ziggy Switkowski, dijo que a pesar de los pasos dados para afrontar diversos retos del grupo empresarial, las investigaciones y la pandemia de la covid, sigue reinando la "incertidumbre" sobre su futuro, y acotó que la oferta de Blackstone es un once por ciento superior ala realizada hace casi un año. La transacción, que ha sido recomendada de forma unánime, está condicionada a que los reguladores de los juegos de azar del país oceánico permitan a Blackstone poseer y operar los casinos de Crown en Sídney, Melbourne y Perth. Crown, en donde el magnate James Packer tiene el 37 por ciento de las acciones, afronta una serie de escándalos entre ellos la suspensión de su licencia para operar en Sídney después de que una investigación gubernamental determinara a principios de 2021 que la empresa no puede operar un casino debido a la presunta infiltración de mafias y actividades de lavado de dinero. Asimismo, una comisión del gobierno de la región de Victoria sobre las operaciones del casino de Melbourne destapó el año pasado una serie de violaciones éticas y legales en sus instalaciones, aunque no le canceló la licencia, según recordó el diario The Age.