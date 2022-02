Benzema: "Espero estar al cien por cien"

París, 14 feb Karim Benzema, delantero internacional francés del Real Madrid, no despejó las dudas sobre su participación ante el PSG en el Parque de los Príncipes, condicionado por las sensaciones que tenga en el último entrenamiento, pero admitió que se siente "preparado". "Han sido muchas horas de trabajo y me siento mucho mejor. Tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y si puedo jugar mañana el partido. Espero sentir buenas sensaciones en el campo", dijo Benzema en rueda de prensa. "Voy a entrenar y luego tomaremos una decisión", añadió. "Siempre voy a forzar por mi equipo porque si no me quedo hoy en Madrid. Estoy para ayudar siempre y si tengo que forzar lo voy a hacer. Tampoco es hacerlo para lesionarte más. Pienso en el equipo siempre y por eso dependerá de las sensaciones que tenga", añadió. El delantero francés aseguró que desde que sufrió la lesión muscular ha trabajado con intensidad con el objetivo de llegar a tiempo para disputar el partido ante el PSG. "Fue difícil porque cuando estás fuera es difícil, me ponía por la mañana, tarde y noche haciendo trabajo en Valdebebas y en casa para llegar. Estoy preparado, ahora hay que ver en el campo, pero estoy para ayudar a mi equipo en un gran partido. Si tengo que jugar mañana lo daré todo en el campo", sentenció. EFE rmm-lmpg/ism