Aerolíneas británicas no operan vuelos a Ucrania, según secretario de Estado

Londres, 14 feb Las aerolíneas británicas, como British Airways (BA), no están fletando actualmente ningún vuelo a destinos en Ucrania a raíz de la crisis entre ese país y Rusia, afirmó este lunes el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, James Heappey. "Hasta donde yo sé no hay aerolíneas británicas que estén ahora volando a Ucrania. Creo que Ryanair lo hace, pero es una aerolínea irlandesa. BA (británica), no", apuntó el político en declaraciones hechas hoy a la emisora LBCT. Según recordó Heappey, "la (actual) recomendación de viajes (del Gobierno de Londres) se aplica a los ciudadanos y nuestro consejo es 'no viajen a Ucrania y, si es un ciudadano británico (que está) en Ucrania, debería marcharse porque no tendremos oportunidad, creo, de dar más avisos". Observó asimismo que "la comunidad internacional de aviación emitirá sus propios juicios sobre la seguridad del espacio aéreo y sobre su capacidad de operar en ese país". Heappey admitió que "ahora mismo, para ser claros, no hay ninguna razón por la que no sobrevolar Ucrania, porque no han comenzado operaciones de combate". Rusia ha movilizado más de 100.000 militares y armamento pesado cerca de la frontera con Ucrania y los países occidentales temen que una incursión rusa podría ocurrir en cualquier momento. EFE prc/vg/jgb