Reelegido presidente alemán advierte a Putin: "quite la soga a Ucrania"

Berlín, 13 feb El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, reelegido hoy para un nuevo período de cinco años, advirtió en su discurso de aceptación del cargo al presidente ruso, Vladímir Putin, que debe "quitar la soga del cuello de Ucrania". Steinmeier se refirió expresamente a la crisis en torno a Ucrania nada más empezar su discurso después de que una mayoría de los miembros de la Asamblea Federal refrendaran con una amplia mayoría su candidatura para continuar al frente de la jefatura del Estado. "Rusia tiene la responsabilidad de la amenaza de guerra", criticó Steinmeier, quien recordó que "la ausencia de la guerra en nuestro continente se había convertido en una costumbre". "La paz no se puede dar por sentada, hay que trabajarla una y otra vez, con el diálogo, pero si es necesario también con claridad, con disuasión", agregó Steinmeier. El presidente alemán envió un mensaje directo al presidente ruso: "Solo puedo advertir al presidente Putin: no infravalore la fortaleza de la democracia". Las palabras del presidente alemán se conocieron en vísperas de las visitas que el canciller alemán, Olaf Scholz, hará esta próxima semana a Kiev y a Moscú, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para evitar una invasión de Ucrania por parte de Rusia. Además el discurso de Steinmeier sigue al llamamiento hecho por el Gobierno alemán a los ciudadanos alemanes que se encuentren en territorio ucraniano, a los que recomendó este sábado que abandonen el país. El ministerio alemán de Exteriores emitió un comunicado en el que aseguró que "las tensiones entre Rusia y Ucrania han aumentado en los últimos días debido a la presencia masiva y los movimientos de unidades militares rusas cerca de las fronteras de Ucrania. No se puede descartar un conflicto militar". "Si se encuentra actualmente en Ucrania, verifique si su presencia es absolutamente necesaria. De lo contrario, abandone el país en breve", según el comunicado de la Oficina Federal de Relaciones Exteriores. EFE jam/fpa