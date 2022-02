Pol Espargaró cierra los entrenamientos al frente de la tabla de tiempos

Madrid, 13 feb El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) cerró los entrenamientos en el circuito indonesio de Mandalika al frente de la tabla de tiempos, por delante del campeón del mundo francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y de su hermano Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP). En apenas diez vueltas, el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) ya había batido la anterior marca de la jornada precedente, establecida por el italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22) al rodar en 1:31.289, con un mejor tiempo de 1:31.060 que se mantuvo al frente de la clasificación prácticamente durante toda la jornada. Por detrás y acercándose milésima a milésima, estuvo el vigente campeón del mundo, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que finalizó el día a escasamente catorce milésimas de segundo. En tanto, el debutante Raúl Fernández (KTM RC 16), que ayer sufrió una caída, tuvo que parar hoy al tener problemas de visión y también de percepción de la velocidad, probablemente como consecuencia del accidente, según él mismo confesó desde su taller. Por ello le recomendaron dar por concluida la jornada antes de tiempo para evitar situaciones de riesgo. Fernández apenas completó siete vueltas al trazado indonesio de Mandalika y sufrió una caída en la curva diez que definitivamente le hizo regresar a su taller. "Ayer tuve una gran caída, me hice todos los chequeos y estaba bien, pero cuando hoy me he subido a la moto no me sentía bien, no tenía la percepción de velocidad y me he caído, he parado y no entendía por qué me había caído, porque no sabía a la velocidad que iba", reconoció después Raúl Fernández, que siguió la recomendación de los médicos y prefirió dar por concluidos sus entrenamientos. El campeón del mundo de 2020, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), tampoco estuvo demasiado afortunado en esta tercera jornada, en su caso debido a una intoxicación alimentaria que le provocó muchas molestias y vómitos y le forzó a tomarse un descanso. "Esta mañana, cuando me he levantado, he sentido algo extraño en el estómago, como si todo se moviera. Después de desayunar me he ido a la pista, pero una vez allí, he empezado a sentirme mucho peor y he empezado a vomitar", explica Joan Mir sobre su estado físico. "Luego vino el médico para intentar ayudarme, pero al final tuve que volver al hotel porque estaba completamente agotado, no tenía fuerzas para montar en moto y esto ha condicionado nuestros planes", lamentó el piloto de Suzuki. "Aún así, creo que llegaremos bastante preparados a la primera carrera de Catar, a pesar de todos los inconvenientes que hemos encontrado durante los dos últimos días aquí en Mandalika", reconoció Joan Mir. Con el piloto de Repsol Honda al frente de la clasificación las catorce milésimas de segundo que logró respecto a Fabio Quartararo fueron suficientes para cerrar los entrenamientos con muy buenas sensaciones, y con sus más inmediatos perseguidores, Aleix Espargaró, ya a más de tres décimas de segundo, aunque entre los once primeros clasificados apenas hubo medio segundo de distancia y dentro del margen de diferencia de un segundo hubo hasta diecinueve pilotos. El italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), compañero de Fabio Quartararo, finalizó la última sesión en la cuarta posición, por delante de su compatriota Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), y los españoles Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Maverick Viñales (Aprilia RS-GP). El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no mostró demasiado interés por mejorar su registro del segundo día y sí en trabajar el ritmo de carrera, siendo uno de los pilotos que más vueltas dio al trazado al completar 74 giros para ser decimocuarto en este tercer y último día. El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) acabó en la octava plaza, por delante del surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y de un Alex Márquez que completó un giro más que su hermano mayor. EFE JLL/ea