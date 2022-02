Inglaterra cumple en Roma

Redacción deportes, 13 feb La selección de Inglaterra, aún herida por la derrota sufrida en Murrayfield ante Escocia (20-17), estrenó su casillero de victorias en el torneo de las Seis Naciones 2022 con un esperado y tranquilo triunfo en el Olímpico de Roma ante Italia (0-33). Al XV de la Rosa no le queda más solución que ganar todos los partidos que le quedan si quiere aspirar al triunfo final. En la capital italiana, donde presentó numerosas novedades, cumplió con el objetivo de vencer con claridad y en algún tramo con buen juego. Se impuso con bonus ofensivo gracias a los ensayos de Marcus Smith (m.9), Jamie George (m.19 y 39), Elliot Daly (m.44) y Kyle Sinckler (m.31) y las conversiones del propio Marcus Smith, la nueva gran esperanza inglesa. No obstante, tras llegar al descanso con un 0-21, bajó algo el pistón tras el descanso e Italia pudo equilibrar algo el encuentro pero no le valió ni siquiera para anotar. La primera victoria ante Inglaterra de su historia tendrá que esperar. Inglaterra, que recibirá la próxima jornada (26 de febrero) a Gales, defensora del título, en Twickenham, se sitúa segunda con 6 puntos, igualada con Irlanda, a tres de Francia, única selección que ha ganado sus dos partidos. Italia es última con cero. EFE jap/ism