Fox no desaprovechó la ventaja; Larrazábal fue tercero

Redacción Deportes, 13 feb El neozelandés Ryan Fox no desaprovechó los 6 golpes de ventaja con los que inició el último recorrido del Ras al Khaimah Classid de golf y se impuso con 266 impactos sobre el inglés Ross Fisher (271). El español Pablo Larrazábal fue tercero (272) junto al alemán Hurly Long, que hizo el mejor recorrido de la ronda con -8, y el sudafricano Zander Lombard. Fox fue conservador en la última jornada, pero no pasó el más mínimo apuro para acabar con la misma ventaja de 6 golpes. Ari Arnaus, que comenzó como Larrazábal en el segundo puesto, no tuvo un buen día y con una tarjeta de -1 finalizó en el noveno puesto (274). Los también españoles Adrián Otaegui y Jorge Campillo compartieron el puesto 42 con 279 golpes, misma posición que el paraguayo Fabrizio Zanoti. El chileno Hugo León acabó en el puesto 58 con 281. EFE moli/ea