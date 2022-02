El Victoria gana sin jugar y Olimpia le empata al Motagua en Honduras

Tegucigalpa, 12 feb El Victoria, sin jugar porque su rival, el Universidad Pedagógica no se presentó por el contagio de 13 de sus jugadores, se impuso este sábado por 3-0, mientras que en el primer clásico nacional el Olimpia rescató un partido que perdía ante el Motagua y empató a 1-1 en la fecha 5 del Clausura hondureño. De locales en La Ceiba, en el Caribe hondureño, los integrantes del Victoria se presentaron a la cancha, lo mismo que los árbitros, pero el Universidad Pedagógica, que hasta hoy notificó su decisión a la Liga, no lo hizo. Al no llegar los universitarios al estadio, el árbitro cumplió con el reglamento y le dio el triunfo de 3-0 al Victoria, con el que momentáneamente ha saltado al primer lugar. El clásico entre Olimpia y Motagua, que no se pudo jugar en Tegucigalpa, donde ambos clubes tienen su sede, porque el Estadio Nacional no estaba disponible, se disputó en San Pedro Sula, en el norte del país centroamericano. El partido fue alterno en el primer tiempo, pero con mucha marcación personal y sin llegadas y disparos a la portería rival, salvo en el minuto 12, cuando el paraguayo Roberto Moreira puso a ganar al Motagua con un gol de cabeza al rematar la pelota que le llegó de un pase desde la izquierda. El Olimpia, que tiene como nuevo entrenador al argentino Pablo Lavallén, ejerció dominio total en el segundo tiempo e hizo retroceder al Motagua, que se defendía con todo, pero sus intentos no cuajaban en el área rival y en otras ocasiones su portero, Marlon Licona, lo impedía. Fue en el minuto 87, con gol de buena factura, cuando Brayan Moya empató el juego tras recibir un pase de Diego Reyes en el área del Motagua. El empate dejó a ambos equipos sin la posibilidad de cerrar en la fecha 5 en el primer lugar de la competición, en la que participan diez clubes. Con el triunfo, el Victoria es primero con doce puntos, mientras que el Olimpia bajó al segundo con diez y el Motagua subió a la cuarta casilla con ocho. La jornada se completará el domingo con los juegos Honduras Progreso-Marathón, Real España-Real Sociedad y Platense-Vida.