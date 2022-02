Cristiano se da de bruces con los 37 años

Londres, 13 feb Cristiano Ronaldo cumplió hace unos días 37 años. No ha marcado aún en este 2022. Su equipo, el Manchester United, está en depresión y su sequía goleadora es la peor de los últimos trece años. Para remontarse a un momento más oscuro del hombre que ha anotado 688 goles en su carrera deportiva, hay que irse hasta antes de que vistiera de blanco en el Real Madrid. En su etapa como 'Diablo Rojo' y desde mediados de noviembre de 2008 hasta finales de enero de 2009, Cristiano estuvo sin marcar. Diez partidos en total. Nueve de ellos de Premier League y uno de la Copa de la Liga. Aston Villa, Manchester City, Derby County, Sunderland, Tottenham Hotspur, Stoke City, Middlesbrough, Chelsea, Wigan Athletic y Bolton Wanderers. Todos ellos se libraron del Cristiano que aún jugaba tirado a una banda y que unos meses después se marcharía al Real Madrid tras perder la final de la Champions de Roma contra el Barcelona de su némesis Leo Messi. Pero Cristiano ya no es el joven capaz de recuperarse de aquella sequía elevando sus cifras goleadoras a registros insospechados cuando cambió de aires. Tampoco la Premier que dejó es la misma que en la que juega ahora. La obsesión del portugués por cuidar su cuerpo, más haber evitado grandes lesiones en su carrera, le ha permitido dilatar su fútbol en una de las posiciones más duras como es la de delantero. Sin embargo, el máximo goleador la temporada pasada en Italia no da con la tecla en Inglaterra. Cinco partidos sin ver puerta para él son demasiados. Lo sabe hasta su entrenador. "Cristiano tiene que marcar más", dijo Ralf Rangnick antes de que el '7' se quedara sin anotar contra el Southampton. Y pese a todo, Cristiano es el máximo goleador del equipo esta campaña, con 14 tantos entre todas las competiciones. Brillan especialmente las seis dianas que acumula en su competición fetiche, la Champions League. Ahí es donde la sequía de Cristiano puede pegar un vuelco. El luso choca en la Champions con uno de los equipos a los que mejor le tiene tomada la medida. El Atlético de Madrid recibirá a los 'Diablos Rojos' en doce días, oportunidad para que Cristiano se destape ante una de las grandes víctimas que dejó en España y también en Italia. 25 goles le ha marcado a los rojiblancos en 35 partidos. En su último enfrentamiento, en la temporada 2018/2019, les hizo un 'hat trick' ya con la camiseta de la Juventus para eliminarlos de Europa. Su último triplete en la competición que ha conquistado en cinco ocasiones. EFE msg/jag