Brasil reporta 314 muertes por covid y ya suma 638.632 víctimas fatales

Río de Janeiro, 13 feb Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia de la covid-19, registró 314 muertes y 54.220 positivos, en las últimas 24 horas, en momentos en que las cifras de las últimas semanas señalan una tendencia al alza de las muertes, informaron fuentes oficiales. De acuerdo con el más reciente balance del Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass), que reúne a los responsables de esa área en los 27 estados del país, Brasil acumula 638.632 víctimas fatales por el virus y 27.479.963 casos confirmados, desde que la pandemia llegó al país, a finales de febrero de 2020. No obstante, las cifras de la covid-19 en Brasil pueden ser superiores, ya que los fines de semana se reduce el personal dedicado al registro de los datos y los números no suelen normalizarse hasta el martes. Según las autoridades sanitarias, la mayor parte de los infectados fueron contagiados por la ómicron, la nueva variante del virus que es mucho más infecciosa y que ya responde por el 96 % de los positivos del virus en el país. Brasil es el segundo país del planeta con mayor número de muertes por la covid-19, después de Estados Unidos, y el tercero en cantidad de contagios, detrás de EE.UU. e India. Pese a que los contagios se han disparado a niveles nunca antes vistos en el gigante suramericano, el promedio de las últimas dos semanas ya muestra una tendencia a la baja de los infectados, con una media de 135.279 positivos diarios, mientras que el promedio de muertes por el virus sigue al alza, y este domingo se ubicó en una media de 880 óbitos diarios. La "ola de la ómicron" en el país, sin embargo, no está dejando tantas víctimas mortales como en los otros picos vividos en Brasil, como cuando reportó más de 4.250 muertes el 8 de abril del año pasado, el máximo récord hasta el momento. Según los expertos, esto se debe a los avances de la vacunación en el país, donde 154,4 millones de personas ya cuentan con el esquema completo de inmunización (las dos dosis o la vacuna de dosis única), lo que equivale al 72,5 % de los 213 millones de habitantes que tiene Brasil. La mayoría de los habitantes inmunizados en el país, son mayores de 12 años, ya que solo hasta enero pasado comenzó a vacunar menores entre los 5 y los 11 años. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en prácticamente un mes de vacunación, el 15 % de los menores de esa franja etaria ya recibieron la primera dosis del inmunizante.