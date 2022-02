Vuela Lindvik; Boe, oro de hermanos; incombustibles Baumghartner y Jacobellis

Madrid, 12 feb La victoria del noruego Marius Lindvik en trampolín largo para dejar sin doblete al japonés Ryoyu Kobayashi, las medallas en los diez kilómetros de biatlón que se colgaron los hermanos Johannes Thignes y Rajei Boe, y el éxito de los incombustibles Lindsey Jacobellis y Nick Bumgartner, marcaron la octava jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputan en Pekín. Además, la pareja española formada por Adrià Díaz y Olivia Smart logró clasificarse para la final de danza sobre hielo tras terminar en la novena posición en el programa de danza rítmica celebrado en el Capitol Indoor Stadium. LINDVIK VUELA Y ROMPE UNA RACHA DE 58 AÑOS Desde 1964, cuando Toralf Engan se colgó una medalla de oro, Noruega no conseguía un campeón olímpico en trampolín largo. Marius Lindvik, a sus 23 años, acabó con una maldición y, ya de paso, evitó que su máximo rival por el título, el japonés Ryoyu Kobayashi, firmara un doblete tras ganar el otro en trampolín corto. Ryoyu tuvo que conformarse con la medalla de plata después de alcanzar una puntuación total de 292.8. No pudo con un rival estratosférico. Con un gran segundo salto, Lindvik voló en el trampolín de Zhangjiakou (140 metros) y arrebató el liderato a Bobayashi con una puntuación total de 296.2. Noruega, recuperó su trono. LOS HERMANOS BOE, ORO Y BRONCE EN LOS 10 KILÓMETROS DEL BIATLÓN Otros dos noruegos engrandecieron el medallero y la historia de su país. En este caso, fueron dos hermanos: Johannes Thingnes Boe y Tarjei Boe, que se colgaron el oro y el bronce, respectivamente, en los diez kilómetros del biatlón. Ambos, alegraron a una delegación que no consigue dominar el medallero y que esta misma jornada se llevó una decepción tras quedarse fuera del podio en el 4x6 del esquí de fondo femenino. Entonces, Johannes Thingnes Boe y su hermano Tarjei arreglaron el desaguisado en una de las especialidades noruegas, el biatlón. No es la primera vez que triunfan en estos Juegos Olímpicos, ya que Thingnes ya se subió al podio en los 20 kilómetros y en el 4x6, también junto a Tarjei. Este sábado, volvieron a repetir éxitos y Noruega, segunda en el medallero por detrás de Alemania, se dio un respiro. BAUMGHARTNER Y JACOBELLIS, VETERANÍA Y MEDALLAS Los estadounidenses Lindsey Jacobellis, 36 años, y Nick Baumgartner, 40, agrandaron su palmarés olímpico con una medalla de oro en la especialidad de snowboard cross por equipos mixtos con la que dejaron claro que la veteranía no es un freno para conseguir éxitos. Entre ambos, suman la nada despreciable cifra de 76 años, un número que no ha impedido a ninguno de los dos conseguir una brillante medalla de oro. Jacobellis consiguió su tercera medalla olímpica, la segunda en Pekín, mientras que Baumgartner logró la primera de su vida después de participar en tres Juegos Olímpicos de Invierno. De hecho, Baumgartner es el participante más veterano de los Juegos y logró una presea casi histórica. Sólo otro compatriota, Francis Tyler, ganó otra con más edad. Lo consiguió en Sankt-Moritz 1948 a los 43 años, en bobsleigh. ADRIÀ DÍAZ Y OLIVIA SMART APUNTAN AL DIPLOMA OLÍMPICO. El día que se cumplían 50 años de la medalla de oro de Paco Fernández Ochoa, la delegación española vivió una buena actuación de la pareja española formada por Adrià Díaz y Olivia Smart, que consiguieron clasificarse para la final de danza sobre hielo tras terminar en la novena posición. La medalla prácticamente sería un milagro, pero ambos aspiran a conseguir su mejor posición histórica para España en unos Juegos en la citada especialidad. Hasta ahora, la mejor marca española está en poder de Sara Hurtado y Kirill Jalyavin, duodécimos en PyeongChang 2018. En la final, tendrán una oportunidad de hacer historia. EFE jjl/jl