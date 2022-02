Viñales afirma que Mandalika "es distinto a todos los circuitos"

Madrid, 12 feb El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), tercer mejor tiempo en la segunda jornada de entrenamientos en el circuito indonesio de Mandalika asegura que "este circuito es muy distinto a todos" a los que ha ido. "No tiene nada que ver con los demás y es bastante fácil, no hay ninguna zona difícil, pero es una pista bonita, que me gusta, con una parte súper rápida y otras lentas por lo que tiene de todo este circuito, el problema es que sólo hay una línea y es difícil adelantar", lamenta el piloto de Aprilia. "Está claro que en la pista apretaremos, que iremos con todo y daremos el máximo y fuera de ella, creo que la relación seguirá siendo buena ya que sabemos cuál es el objetivo y tenemos que ir a una los dos, por lo que no hay un jefe de filas y no creo que lo haya. Sólo trabajar, trabajar y trabajar, para llevar la marca arriba", explica Maverick Viñales sobre las que debe de ser su relación con su compañero de equipo Aleix Espargaró. En cuanto a la nueva Aprilia RS-GP, Maverick Viñales ha destacado: "Es buena en el cuerpo a cuerpo, porque puedo frenar súper tarde, paro la moto y la meto y me puedo quedar parado, y eso es bueno, pero realmente todavía no me encuentro a gusto y no puedo pilotar al ciento por ciento, así que el objetivo de mañana es dar otro pasito más para estar a gusto y pilotar fuerte". "Todavía no puedo apretar mucho pero por una parte estoy tranquilo, sólo llevo unos cuantos días y no puedo apretar fuerte aunque me gustaría ir a tope, pero eso requiere tiempo, entender la moto y quizás todavía tengo viejos vicios que tengo que quitarme", reconoce Viñales. "No pido mucho, poco a poco, y, sinceramente, estoy contento con el resultado ya que cada día voy un poco mejor y la electrónica la vamos poniendo a mi estilo", continúa Maverick Viñales, quien explica que le gusta "derrapar mucho con la rueda trasera, para hacer la moto girar". "La electrónica funciona muy, muy bien, y no te deja hacer eso, pero eso estamos trabajando para que me deje pilotar a mi manera y todo sea mejor o, más que nada, que sea más fácil", agrega el piloto de Aprilia. EFE JLL/og