Un entrenador olímpico estadounidense de snowboard acusado de acoso sexual

El entrenador del equipo estadounidense de snowboard, Peter Foley, presente en los Juegos Olímpicos de Pekín, fue acusado de acoso sexual y de comportamiento inapropiado por una antigua especialista de este deporte, Callan Chythlook-Sifsof, en un mensaje publicado el viernes en Instagram.

La que fue snowboarder olímpica Callan Chythlook-Sifsof, de 32 años, dijo en la red social que "Peter Foley ha tomado fotos de deportistas femeninas desnudas durante más de una década".

La estadounidense también afirmó que el entrenador le hizo un comentario sexual a ella, cuando tenía 17 años, y a una compañera de equipo en Lake Louise (Canadá) en 2014.

"No puedo ver otros Juegos Olímpicos sin decir esto públicamente", dijo la deportista.

En un comunicado enviado a varios medios de comunicación, la federación estadounidense de esquí y snowboard (US Ski & Snowboard) avanzó que está investigando estas acusaciones.

"Nos tomamos estas acusaciones muy seriamente y las acusaciones están siendo investigadas", señaló el organismo.

En sus mensajes, Chythlook-Sifsof también dijo que Hagen Kearney, un deportista olímpico de snowboard cross estadounidense, había utilizado un insulto racial contra ella y la había acosado.

"No volveré a cargar con estas cosas", aseguró. "Hubo comportamiento extraño en todos los ámbitos. Las personas que he nombrado se han comportado abiertamente de forma tóxica, pero la verdad es que la cultura en el equipo protegía este comportamiento. Se han normalizado cosas que no están bien".

"Otros deportistas han tenido comportamientos racistas y misóginos, han participado activamente en la extraña dinámica que creó Peter Foley y provocaron que deportistas o personal femenino fueran víctimas de violencia sexual", afirmó Chythlook-Sifsof.

- Apoyo en Pekín-2022 -

Peter Foley recibió este sábado el apoyo de los dos medallistas de oro estadounidenses en la prueba mixta de snowboard cross por equipos.

Tras su victoria, Nick Baumgartner habló de Foley como de "un padre".

"Ha sido increíble verlo crecer como persona y como entrenador", explicó el veterano del snowboard estadounidense, oro a sus 40 años. "Y tenerle a mi lado para progresar como deportista", añadió.

"Solo puedo hablar bien de este hombre. Ha hecho mucho por nosotros. Todos los mejores momentos de mi vida han sido al lado de este caballero", señaló.

Su compañera en la conquista del oro por equipos, Lindsey Jacobellis criticó el momento elegido para estas acusaciones.

"Es muy molesto tener esto cuando intentas concentrarte. Evidentemente ha mermado un poco la energía del equipo. Tras mis 20 años de carrera, solo puedo hablar bien de su carácter y siempre me ha apoyado cuando hacía falta", añadió Jacobellis, doble campeona olímpica en Pekín (individual y por equipos).

Callan Chythlook-Sifsof formó parte del equipo estadounidense de snowboard presente en los Juegos Olímpicos de Vancouver (Canadá) en 2010, donde había sido eliminada en calificaciones. Peter Foley entrena al equipo estadounidense de snowboard desde 1994.

