Un derbi de antídotos y confirmaciones

Barcelona, 12 feb El Espanyol recibe al Barcelona este domingo (21:00 horas/20:00 GMT) en el RCDE Stadium, un partido con gran carga emocional que los periquitos afrontan como antídoto para romper su mala dinámica y los azulgrana esperan confirmar que el triunfo de nota frente al Atlético de Madrid (4-2) no fue flor de un día. Ante el Atlético, el conjunto de Xavi Hernández se quitó la espina de no haber ganado a ningún equipo 'grande' en la temporada actual, entró en la zona que da acceso a la Liga de Campeones y demostró que con las nuevas incorporaciones tiene recursos para ofrecer a partir de ahora un balance de resultados y un juego muy superiores a los de la primera mitad del curso. Los blanquiazules, en cambio, no ganan desde el pasado 31 de diciembre en LaLiga (contra el Valencia, 2-1). Desde entonces, el equipo ha firmado tres derrotas y un empate y es, por ahora, la segunda peor racha de la temporada en cuanto a resultados y sensaciones. Vencer al Barcelona en el derbi supondría un impulso moral determinante. La única mala noticia para los azulgrana ante los 'colchoneros' fue la roja directa a Dani Alves, que le ha supuesto una sanción de dos partidos después de que el Comité de Apelación desestimara las alegaciones del Barça, lo que comportará que Xavi deba buscar una solución en el lateral derecho. Sergiño Dest es el jugador que cuenta con más opciones para ocupar de inicio esta posición. En cambio, el técnico azulgrana recupera al central Eric Garcia, que no juega desde el 8 de enero, cuando se lesionó ante el Granada en el bíceps femoral de la pierna derecha. De todas maneras, la inactividad de un mes provocan que no cuente con muchas opciones de ser titular en el eje defensivo, que en principio ocuparán Ronald Araujo y Gerard Piqué. Donde Xavi tendrá más opciones para escoger será en la zona de ataque. Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pablo Páez Gavira 'Gavi, Nico González y Pedro González 'Pedri' se jugarán las tres posiciones en el centro del campo, aunque 'Gavi' también podría empezar en la delantera como ante el Atlético. Los otros delanteros que se postulan para salir de inicio son los fichajes del mercado de invierno Adama Traoré, Ferran Torres y Pierre-Emerick Aubameyang, aunque a este último aún le falta algo de ritmo de competición. Por otra parte, no parece que Xavi de mucho protagonismo a un Ousmane Dembélé, que en la pasada jornada no llegó ni a calentar. Las bajas por lesión del Barça para el derbi barcelonés, además de la de Alves por sanción, son las ya conocidas de Ansu Fati, Sergi Roberto, Clément Lenglet, Samuel Umtiti y Memphis Depay. La gran esperanza del Espanyol para doblegar al eterno rival es el delantero Raúl de Tomás. El atacante vuelve a estar disponible tras cumplir un partido de sanción y confía en incrementar los doce goles que atesora actualmente. Es el artillero más letal del bloque y uno de los más decisivos de Primera división. El cuerpo técnico blanquiazul, como es habitual, no ha desvelado detalles de su planteamiento de cara al derbi. De todos modos, no sería una sorpresas que repitiera parte de la pizarra táctica de la ida en el Camp Nou, un duelo en el que el Espanyol firmó un notable encuentro, pese a perder por la mínima (1-0). Por otra parte, el entrenador, Vicente Moreno, no podrá contar con el lateral derecho Óscar Gil, sancionado por acumulación de cartulinas amarillas, ni tampoco con los lesionados Calero y David López. . Alineaciones probables: RCD Espanyol: Diego López; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; David López, Bare; Vilhena, Darder, Puado y Raúl de Tomás. FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong; Adama, Gavi y Ferran Torres Árbitro: Hernández Hernández (comité canario). RCDE Stadium. Hora: 21:00 horas (20:00 GMT). --------------------------- Puestos: Espanyol (13º, 27 puntos); Barcelona (4º, 38 puntos). La clave: El momento anímico es radicalmente distinto en ambos conjuntos. El anfitrión no gana desde el 31 de diciembre (contra el Valencia, 1-2), mientras que los azulgrana vienen de vencer al Atlético de Madrid (4-2). El dato: El Espanyol nunca ha ganado al Barcelona en el RCDE Stadium en LaLiga. El último triunfo de los periquitos, en el Olímpico, fue en la campaña 2006-07. Las frases Vicente Moreno: "El derbi es un antídoto para todo". Xavi Hernández: "No queremos que sea flor de un día el partido contra el Atlético". El entorno: El derbi es uno de los partidos más esperados por la grada blanquiazul y el RCDE Stadium presentará una gran entrada.