Soraya Rodríguez: La UE apuesta por la democracia en África frente a China o Rusia

Bruselas, 12 feb La Unión Europea debe hacer valer su larga relación de cooperación con África frente a la cada vez mayor pujanza en el continente de Rusia o China, que a diferencia de la UE no tienen el fortalecimiento de unas instituciones democráticas sólidas "en su agenda", explica en una entrevista con Efe la eurodiputada Soraya Rodríguez. “Muchas veces se puede estar lanzando una imagen un tanto diferente de la realidad. La UE sigue siendo el mayor socio de la Unión Africana”, aseguró Rodríguez, que es presidenta de la Delegación de la Eurocámara para las relaciones con el Parlamento Panafricano, de cara a la sexta cumbre que la Unión Europea y la Unión Africana celebrarán el 17 y 18 de febrero en Bruselas. Esta cumbre se celebra con meses de retraso a causa de la pandemia, un tema que tendrá un lugar destacado en la reunión de los líderes. Rodríguez advirtió de que, mientras que el 70 % de los países desarrollados tiene a su población vacunada con pauta completa, apenas este porcentaje llega a un 10 % en África. "Hay que dejar de hablar de vacunas para hablar de vacunación, hay que mejorar los obstáculos en el ámbito de la distribución de vacunas y, también, fortalecer la producción local, en África”, comentó, en referencia a un mecanismo que podrá después emplearse para la producción y distribución de otros medicamentos. Pero además de la salud, en esta cumbre serán protagonistas las inversiones tras el anuncio de la Comisión Europea de que quiere movilizar en África 150.000 millones de euros en ese apartado. Rodríguez confió en que de la cumbre salgan acuerdos “ambiciosos” de inversiones sostenibles: “El continente africano sigue siendo uno de los que menos contribuye en porcentajes de CO2 al planeta pero, a su vez, es el que más está sufriendo ya todas las consecuencias del cambio climático”, comentó. Además, dejó claro que esas inversiones deben abarcar la agricultura, ya que “uno de cada cinco africanos sufre hambre hoy en día” y la mayoría de las poblaciones africanas “sigue viviendo de una economía muy local, de subsistencia”. RUSIA Y CHINA Para la eurodiputada liberal, es necesario “centrar todos los esfuerzos en las personas, desde el punto de vista de los derechos humanos”, sin olvidar que en África “no solo estamos nosotros, hay otros agentes, otros países (…) que no trabajan en la misma dirección en la que trabaja la Unión Europea”. De ahí la preocupación por la existencia de grupos paramilitares impulsados por empresas privadas como el grupo ruso Wagner, sancionado por la UE por violar los derechos humanos y que “trabaja con las fuerzas que tratan de desestabilizar a muchos países africanos”, señaló. Para contribuir a la paz, seguridad y estabilidad en África, la UE tiene como “objetivo fundamental” apuntalar unas instituciones democráticas “solidas”, en las que “sustentar todos los campos de desarrollo en los que trabajamos”. En cambio, dejó claro que el “fortalecimiento de la institucionalidad democrática no está en la agenda” de países como Rusia o China, que también están invirtiendo fuertemente en el continente. De todas formas, recalcó que la UE mantiene “gran presencia” desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo, las relaciones comerciales y las operaciones de paz y seguridad. “Desestabilizar es más fácil que sostener un proceso de paz, seguridad, ayudas al desarrollo, colaboración y cooperación en el ámbito del desarrollo social y económico. Por lo tanto, la única vía es la de avanzar, mantener nuestra colaboración y estrechar los lazos de entendimiento”, apostilló. APUESTA POR LOS JÓVENES Rodríguez consideró también que en esta cumbre se va a hablar mucho de jóvenes, educación y formación, además de la necesidad de emponderar a las mujeres y proteger sus derechos. “Hay muchos jóvenes que están llegando a las instituciones, que están saliendo de las universidades, mujeres y hombres jóvenes que están iniciando nuevos proyectos, una pequeña y mediana empresa que se mueve muy bien, que ha conectado muy bien también con este mundo digital, que sabe que con un ordenador y con acceso a internet pueden moverse por el mundo, y no podemos obviar esa realidad”, aseveró. Rodríguez confió en que la cumbre pueda dar un “impulso político" a las pymes para mayor "cooperación en inversiones”. “Hay enormes posibilidades de invertir, de trabajar en África en modelos exitosos. Hay algunas iniciativas verdaderamente interesantes, que son aquellas que van dirigidas a las pequeñas y medianas empresas”, subrayó. Pese a que en muchas ocasiones las noticias que llegan de África suelen ir relacionadas con un conflicto armado o problemas de seguridad alimentaria, “debajo de eso hay una sociedad africana muy activa”, concluyó la eurodiputada. Rosa Jiménez