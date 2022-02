Scotland Yard busca un nuevo jefe en medio de críticas a su "cultura tóxica"

Londres, 12 feb Las autoridades británicas prosiguen este sábado con la búsqueda de candidato para liderar Scotland Yard que ponga fin a la "cultura tóxica" que muchos atribuyen a ese cuerpo de seguridad, tras el anuncio de dimisión de la actual comisaria jefa, Cressida Dick. La veterana policía reveló el pasado jueves que dejará el cargo tras haberse destapado recientemente casos de racismo, sexismo y homofobia entre sus agentes y al perder el apoyo del alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, quien le exigió un plan creíble para cambiar la cuestionada cultura interna de la Policía Metropolitana. Dick continuará durante un corto periodo de tiempo para "asegurar la estabilidad de Scotland Yard". Y también para supervisar la investigación en curso sobre las fiestas organizadas en Downing Street durante la pandemia para que esa pesquisa, que condicionará el futuro del primer ministro, Boris Johnson, no empañe la entrada del nuevo jefe. La responsable británica de Interior, Priti Patel, será la encargada de designar al nuevo alto mando policial tras un proceso de selección "abierto y competitivo". CULTURA TÓXICA DENTRO DE LA MET En los últimos días, la Met ha recibido críticas a su cultura interna. En declaraciones hoy al canal Sky, el ex agente Gamal Turawa, el primer policía negro abiertamente gay de ese cuerpo, reveló cómo conductas racistas de agentes se justificaban como "bromas", incluso un incidente en el que le pintaron la cara con betún blanco "para encajar" entre los colegas. Turawa, que se retiró en 2018 tras 25 años de servicio, cree que el sustituto de Dick debe solucionar la actual "cultura tabernaria" y "discriminación institucional" que pervive en la policía. Las vivencias del exagente que contó que llegó a tener pensamientos suicidas, se relatan en un documental titulado "El policía negro", dirigido y producido por Cherish Oteka. El inspector Andy George, presidente de la Asociación Nacional de Policías Negros (NBPA) del país, consideró "correcta" la dimisión de Dick y remarcó, en declaraciones a The Guardian, que quien sea su sucesor ha de poner fin a la "cultura de miedo" y "tóxica" que impregna ahora el cuerpo. LOS NUMEROSOS ESCÁNDALOS QUE HAN SAPICADO A DICK Desde que asumió el puesto en 2017, y ya antes como alto mando de la Met, Dick se ha visto involucrada en sonados escándalos de los que había logrado salir ilesa, hasta ahora. La Oficina Independiente para la Conducta de la Policía publicó el 1 de febrero una investigación que destapó "vergonzosos" mensajes de Whatsapp entre catorce agentes de la comisaría londinense de Charing Cross, enviados entre 2016 y 2018, que revelaban diversos casos de acoso sexual y laboral, misoginia y discriminación. Nueve de los presuntos autores siguen aún empleados en la Policía Metropolitana y dos de ellos han sido ascendidos. Muy criticada fue también su gestión en el caso de la joven Sarah Everard, secuestrada y asesinada el pasado año a manos de un policía, y recibió reproches por la violencia empleada por sus agentes para reprimir una marcha de mujeres en protesta por ese suceso. En 2005 ya fue centro de la polémica por su manejo de la operación que causó la muerte del brasileño Jean Charles de Menezes el 22 de julio de ese año, abatido por agentes que le confundieron con un terrorista tras unos atentados fallidos en el metro londinense el día anterior. Al margen de Londres, Scotland Yard es también responsable a nivel nacional de las operaciones antiterroristas, por lo que es una figura de gran importancia para la seguridad del país. En las últimas semanas, la pesquisa policial sobre las fiestas organizadas por miembros del Gobierno en Downing Street -sede del Ejecutivo- y otros despachos públicos durante la pandemia se ha convertido en uno de los temas más comentados en este país, lo que mantiene a Scotland Yard en el punto de mira de los ciudadanos. Precisamente, con relación a esa investigación, Downing Street -despacho y residencia oficial del "premier"- confirmó anoche que la Met ya ha entregado un cuestionario legal al líder tory que deberá rellenar. El pasado miércoles, Scotland Yard anunció que sus agentes habían comenzado a contactar a más de 50 personas supuestamente involucradas en 12 eventos sociales acaecidos en época de severas restricciones. El cuerpo apuntó que en los cuestionarios enviados por email preguntarían qué fue lo que ocurrió (en las fiestas) y que estos "deben responderse con la verdad". EFE prc/amg (audio)