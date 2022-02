Sánchez Flores: "No me voy enfadado, jugamos un partidazo"

Madrid, 12 feb El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, aseguró tras la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid por 4-3 en el Wanda Metropolitano que no se va enfadado porque su equipo jugó "un partidazo" aunque no supo manejar los minutos finales, cuando recibió el gol final de Mario Hermoso. "No me voy enfadado, si antes de empezar el partido me dicen que estamos a este nivel, lo aceptaría. Hemos jugado un partidazo, para quien estuvo aquí y lo pudo ver, muy equilibrado desde el principio, por circunstancias extrañas nos vimos con el 2-0, el equipo ha tenido rebeldía, coraje. Hemos encajado un gol en el 49, otro en el 88, es extraño. Son cosas que nos hacen crecer para el futuro, pero ninguna queja, lo contrario", analizó tras el encuentro. La primera parte fue una montaña rusa, con un 2-0 del Atlético que pasó a 2-3 para el Getafe y acabó en 3-3 con un gol en el tiempo añadido para Ángel Correa. "El fútbol a veces te da estos reveses tan extraños que dan los partidos, ha ido dando vuelcos, cuando más difícil lo teníamos pudimos reaccionar, el Atlético fue inteligente cuando se quedó con uno menos, defendió atrás lo mejor posible. Ellos se encerraron bien y en un balón parado, que iguala todo, nosotros hemos concedido", explicó Quique Sánchez Flores. "Ni el 'Cholo' (Simeone) ni yo imaginábamos que en la primera parte hubieran a darse seis goles. El fútbol es así, sorpresivo, si hubiera caído de nuestro lado no nos hubieran importado tantos goles", añadió después. Preguntado sobre si su equipo pareció jugar mejor contra once jugadores que contra diez, el técnico del conjunto getafense explicó que la dificultad cambió porque el Atlético estaba "mucho más metido atrás con diez" y eso les dio menos oportunidades. En ese momento, tras la expulsión del rojiblanco Felipe Monteiro en el minuto 58, Sánchez Flores defendió que hicieron cambios "para que el gol pudiera llegar", como la entrada del delantero Jaime Mata por el central Stefan Mitrovic. "Pero ellos defendieron bien y encontraron esa situación. Son cosas de las que tenemos que aprender. Hay minutos en los que no se tiene que jugar, los inicios y los finales de los tiempos son momentos que hay que saber manejar", añadió. Antes del partido, la afición rojiblanca del Wanda Metropolitano dedicó una ovación a Sánchez Flores, recordando sus dos temporadas al frente del club, en las que ganó una Liga Europa y una Supercopa Europea. "Son impresionantes. Lo he dicho hace mucho tiempo, aquí ha sido una reunión con ellos, pero los encuentro por Madrid muy a menudo, Madrid está lleno de atléticos y son gente impresionante, superagradecida, es un detalle. Me ruboriza un poco el protagonismo porque es de los jugadores. Muy agradecido por el detalle, esta afición es fantástica", reflexionó Quique Sánchez Flores. EFE. 1011340 mam/jl