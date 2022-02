Sábado 12 de febrero de 2022

. AUTOMOVILISMO - Mundial de Fórmula E. 3ª carrera: ePrix de Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. . BALONCESTO - NBA: Portland Trail Blazers-New York Knicks, Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, Washington Wizards-Sacramento Kings, Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors-Denver Nuggets, Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder, Miami Heat-Brooklyn Nets, Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, Golden State Warriors-Los Angeles Lakers y Phoenix Suns-Orlando Magic. - España- Liga Endesa. 22ª jornada (-1 GMT): Baxi Manresa-Casademont Zaragoza (18.00) y Joventut-Lenovo Tenerife y Monbus Obradoiro-MoraBanc Andorra (20.45) (FOTO) . CICLISMO - Tour de la Provenza, en Francia (hasta 13). - Tour de Omán (hasta 15). . FÚTBOL - Mundial de Clubes, en Abu Dabi (-1 GMT). Tercer puesto: Al Ahly (UAE)-Al Hilal (KSA) (14.00), y final: Chelsea-Palmeiras (17.30) (FOTO). - Roma. Después de ganar la Copa América, el objetivo principal de Nahuel Molina es ir al Mundial de 2022 , por lo que "trabaja y entrena" para llegar "en la mejor forma posible" al momento en el que el seleccionador confeccione la lista de convocados, explica en una entrevista con Efe el internacional argentino del Udinese. Por Tomás Frutos (FOTO) (VÍDEO) - España. LaLiga Santander. 24ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Cádiz-Alavés (14.00), Villarreal-Real Madrid (16.15), Rayo-Osasuna (18.30) y Atlético de Madrid-Getafe (21.00) - Inglaterra. 25ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Manchester United-Southampton (13.30), Brentford-Crystal Palace, Everton-Leeds Utd y Watford-Brighton (16.00) y Norwich-Manchester City (18.30). - Alemania. 22ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Bochum-Bayern Múnich, Borussia Mpenchengladbach-Augsburgo, Eintracht Fráncfort-Wolfsburgo, Friburgo-Mainz y Greuther Fürth-Hertha (15.30) y Bayer Leverkusen-Stuttgart (18.30). - Italia. 25ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Lazio-Bolonia (15.00), Nápoles-Inter (18.00) y Torino-Venezia (20.45). - Francia. 24ª jornada (-1 GMT): Montpellier-Lille (17.00) y Lyon-Niza (21.00). - Portugal. 22ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Braga-Paços Ferreira (16.30), Benfica-Santa Clara y Portimonense-Boavista (19.00) y Estoril-Tondela (21.30). - Argentina. Copa de la Liga Profesional. 1ª jornada: Huracán-Lanús, Unión Santa Fe-River Plate y Estudiantes LP-Independiente. - Bolivia. 2ª jornada: Always Ready-Royal Pari, J. Wilstermann-Blooming y U. Sucre-Nacional Potosí. - Chile. 2ª jornada: Huachipato-Audax y U. De Chile-Antofagasta. - Colombia. 6ª jornada: Cortuluá-Patriotas, La Equidad-Ind. Medellín, Once Caldas-Junior y Aguilas Doradas-América de Cali. - Costa Rica. 6ª jornada: ADR Jicaral-Guadalupe. - Guatemala. 7ª jornada: Comunicaciones-Guastatoya, Xelajú-Deportivo Achuapa y Cobán Imperial-Iztapa. - Honduras. 5ª jornada: Real España-Real Sociedad, Victoria-Lobos UPNFM y Honduras Progreso-Marathón. - México. 5ª jornada: Atlético de San Luis-Toluca, Guadalajara Chivas-Tigres UANL, Cruz Azul-Necaxa y Santos Laguna-Club América. - Panamá. 2ª jornada: Costa del Este-Árabe Unido, Sporting SM-Plaza Amador y Tauro-Alianza. - Paraguay. 2ª jornada: Guairena-Olimpia y Libertad-General Caballero. - Perú. 2ª jornada: Alianza At-UTC, ADT Tarma-César Vallejo, Ayacucho-Carlos Stein y Cienciano-Dep. Municipal. . FÚTBOL AMERICANO - Informaciones previas de la LVI Super Bowl, que el domingo enfrenta a los Cincinnati Bengals y a Los Angeles Rams en el SoFI Stadium de Inglewood (California, EEUU)(FOTO) . GOLF - DP World Tour. Ras al Khaimah Classic, en el club Al Hamra de Ras Al Khaimah (Emiratos Árabes Unidos) (hasta 13). - PGA Tour. Phoenix Open, en el TPC Scottsdale de Scottsdale (Arizona) (hasta 13) (FOTO). - Circuito europeo femenino. Abierto de Kenia, en el club Vipingo Ridge, de Vipingo (hasta 13) . MOTOCICLISMO - Pruebas IRTA para MotoGP en el circuito de Mandalika (Indonesia) (hasta 13) (de 03.00 a 11.45 CET, -1 GMT). . OLIMPISMO - Juegos de Invierno de Pekín 2022 (FOTO). Pruebas de medalla: - Snowboard cross por equipos mixtos - Esquí de fondo, relevo 4x5 km mujeres - Patinaje de velocidad, 500 m hombres - Biatlón, 10 km esprint hombres - Saltos de esquí, trampolín grande hombres - Skeleton, mujeres Además: siguen el curling, el hockey y el patinaje artístico con el programa de danza rítmica . RUGBY - Torneo Seis Naciones. 2ª jornada (-1 GMT): Gales-Escocia (15.15) y Francia-Irlanda (17.45) (FOTO). . TENIS - Torneo ATP 500 de Rotterdam y 250 de Buenos Aires y Dallas (hasta 13). - Torneo WTA 500 de San Petersburgo (Rusia) (hasta 13). ---------------------------------------------------------- dep/EFE