Sábado, 12 de febrero de 2022 (9.00 GMT)

============= UCRANIA CRISIS ============= Biden y Putin hablarán hoy por teléfono sobre Ucrania Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, conversarán este sábado sobre Ucrania, confirmó a Efe un funcionario de alto rango de la Administración estadounidense.Esa fuente explicó que Moscú había propuesto una conversación telefónica para el lunes, pero Washington prefirió adelantarla, algo que el Kremlin aceptó. Biden recibirá la llamada por la mañana (hora del este de EE.UU.) en la residencia presidencial de Camp David, en el estado de Maryland. Será la primera conversación directa entre los dos líderes desde el 30 de diciembre, cuando Biden y Putin dejaron patentes sus diferencias sobre Ucrania en una llamada telefónica. Moscú califica de "histeria" las declaraciones sobre pronto ataque a Ucrania Moscú Rusia tachó de "histeria" las noticias sobre un pronto ataque a Ucrania, que, según la Casa Blanca, podría producirse la semana próxima. "La histeria de la Casa Blanca es más reveladora que nunca. Los anglosajones quieren guerra a toda costa", señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en sus redes sociales. Según Zajárova, las provocaciones, la desinformación y las amenazas son "el método favorito" de "anglosajones" para resolver "problemas propios". "La maquinaria político-militar estadounidense está dispuesta a arrollar de nuevo vidas humanas", afirmó. "Todo el mundo está observando cómo el militarismo y las ambiciones imperiales se descubren a sí mismos", agregó la portavoz. La UE y EE.UU. coordinan preparativos para sanciones en caso de ataque de Rusia Bruselas La Unión Europea (UE) y Estados Unidos coordinan los preparativos para un paquete de sanciones "sólido y completo", que se aplicaría con rapidez en caso de una agresión militar por parte de Rusia, indicó la Comisión Europea este sábado. El tema fue abordado en una conversación el viernes por la noche entre el jefe de gabinete de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Bjoern Seibert y la vicesecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, según en un comunicado. Ambos "reafirmaron la importancia de la soberanía territorial, la preservación de las fronteras existentes y la independencia política de Ucrania". ---------------------------------- CANADÁ PROTESTAS Canadá se prepara para acabar con el bloqueo en la frontera de los camioneros Ottawa feb Canadá se prepara para acabar con el bloqueo por parte de camioneros antivacunas del principal paso terrestre con Estados Unidos, el puente internacional Ambassador, y comenzó este viernes a movilizar efectivos policiales ante un posible desalojo inminente. De hecho, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le aseguró este viernes al presidente de EE.UU., Joe Biden, en una conversación telefónica que su Gobierno va a poner punto y final al bloqueo del puente Ambassador, que une la localidad canadiense de Windsor con la estadounidense Detroit. NICARAGUA OPOSICIÓN La CIDH denuncia "graves afectaciones" en juicios contra opositores en Nicaragua Managua La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las "graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de las personas presas políticas en Nicaragua", en donde la Justicia ha encontrado culpable del delito de conspiración a 15 dirigentes opositores o críticos del Gobierno del presidente Daniel Ortega. Asimismo, la CIDH urgió al Estado de Nicaragua en un comunicado "a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018" que, de acuerdo con los organismos humanitarios nicaragüenses, suman 170, incluido más de 30 que están siendo procesados desde la semana pasada. VENEZUELA CRISIS Guaidó llama a los venezolanos a las calles por "la salvación" del país Caracas El líder opositor venezolano Juan Guaidó llamó este viernes a sus conciudadanos a que salgan mañana a las calles para protestar contra el presidente Nicolás Maduro y lograr así "la salvación" del país. "Maduro tiene fecha de vencimiento, depende de nosotros materializarlo lo antes posible. Mañana tenemos que estar en las calles movilizados y organizados. Junto a líderes nacionales y regionales nos encontramos unidos por la salvación de Venezuela", escribió el exdiputado en su cuenta de Twitter. OCÉANOS CUMBRE Cuarenta países urgen a regular en marzo las aguas internacionales Brest (Francia) Los 27 países de la Unión Europa (UE) y otros 16 de fuera del bloque urgieron este viernes a cerrar el próximo marzo en la ONU un pacto para regular las aguas internacionales y acelerar así la protección de los océanos. Este fue uno de los principales compromisos anunciados durante la cumbre "One Ocean Summit", que reunió en Brest (noroeste de Francia) a una quincena de líderes internacionales, entre ellos el anfitrión, Emmanuel Macron, el presidente colombiano, Iván Duque, y el de Egipto, Abdelfatah Al Sisi. IGLESIA ABUSOS LATINOAMÉRICA Silencio e impunidad, la sombra de los abusos en la Iglesia latinoamericana Santiago de Chile Casi una década después de que el caso del sacerdote Fernando Karadima rompiera el tabú en Chile y espoleara la denuncia de abusos en países como Colombia, México, Nicaragua o Argentina, las víctimas se quejan de que el poder de la Iglesia Católica ha consolidado el encubrimiento, conseguido diluir la presión mediática y social y ralentizar la vía judicial. Una influencia política y social que se refleja en las cifras: pese a ser la región del planeta con mayor población católica y el escenario de algunos de los casos más famosos, Latinoamérica destaca también por ser la que tiene la menor tasa de denuncias -apenas un millar-, según estadísticas de la ONU. PERÚ CRISIS Incertidumbre política sigue en Perú en medio de críticas a nuevos ministros Lima La tensión e incertidumbre política se mantienen en Perú, a la espera de conocer una posición mayoritaria del Congreso sobre el nuevo gabinete de ministros del Gobierno de Pedro Castillo, sumido en una grave crisis que ahora tiene en el punto de mira al flamante titular de Salud. Con la designación del nuevo equipo ministerial liderado por el abogado Aníbal Torres, Castillo intentó el martes apagar el incendio que había prendido el nombramiento del ex primer ministro Héctor Valer, quien renunció el pasado viernes, apenas cuatro días después de asumir el cargo. ============ CORONAVIRUS ============ EEUU La eficacia de dosis de refuerzo baja a los 4 meses pero sigue siendo elevada Washington El nivel de protección de las dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer y Moderna contra la covid-19 desciende a los cuatro meses pero sigue siendo eficaz para evitar hospitalizaciones por ómicron, según un estudio publicado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) concluyeron que la efectividad de los refuerzos para evitar un ingreso en el hospital es del 91 % en los dos primeros meses, pero después de cuatro meses es del 78 %. Según el estudio, cinco meses después de la tercera dosis, el nivel de protección bajaría a un 33 %, aunque los CDC admitieron que todavía no disponen de suficientes datos sobre este grupo de gente. MÉXICO México registra 31.336 nuevos contagios y 564 muertes por covid-19 Ciudad de México México registró este viernes 31.336 nuevos contagios de la covid-19 para llegar a un total de 5.257.605 casos, y acumuló 312.118 decesos al sumar este día 564 muertes, la cifra más alta de la cuarta ola, informó la Secretaría de Salud. Con estos datos, México es el decimosexto país en el mundo en número de contagios confirmados y el quinto con más decesos por esta causa, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Las autoridades sanitarias reconocen que, con base en las actas de defunción, el país puede rozar los 460.000 fallecimientos. FRANCIA Los "convois" antivacunas se aprestan a entrar en París pese a la prohibición París Miles de personas reunidas en los llamados "convois de la libertad", que protestan contra las vacunas y contra las restricciones impuestas por el Gobierno por la pandemia, se dirigen hacia París con la intención de manifestarse este sábado, pese a la prohibición explícita de las autoridades. Procedentes de todo el país, reunidos en varios ramales que confluyen en la capital, las caravanas hicieron noche en las puertas de la ciudad y ahora han puesto rumbo, a ritmo lento, hacia la misma. EFE int-pi