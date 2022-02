Sábado, 12 de febrero de 2022 (23.00 GMT)

============== UCRANIA CRISIS ============== EE.UU. Biden avisa a Putin de que si invade Ucrania se enfrentará a "costes severos" Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avisó hoy en una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, de que EE.UU. y sus aliados impondrán "costes severos" de forma rápida a Rusia si invade Ucrania. En una conversación de una hora y dos minutos entre ambos mandatarios, Biden indicó que si bien EE.UU. está preparado para la vía diplomática sobre la situación en Ucrania, se encuentra "igualmente preparado" para escenarios distintos a la diplomacia, según informó hoy la Casa Blanca. El presidente estadounidense también trasladó a su homólogo ruso que una invasión rusa de Ucrania produciría "sufrimiento humano generalizado" y reduciría el prestigio de Rusia en el mundo. RUSIA Kremlin denuncia que "histeria" sobre invasión rusa ha llegado a punto álgido Moscú El Kremlin denunció hoy que la "histeria" de Occidente sobre una invasión rusa inminente de Ucrania ha alcanzado su punto álgido, tras la conversación entre los presidentes de EEUU, Joe Biden, y de Rusia, Vladímir Putin. "La escalada en torno al tema de la 'invasión' se realizó de manera coordinada. La histeria simplemente ha llegado a su clímax, al punto de lo absurdo, en los últimos días, las últimas horas, afirmó el asesor del presidente ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, tras la conversación telefónica de más de una hora entre ambos líderes. En opinión del Kremlin, EEUU "está inflando artificialmente la histeria" en torno a una invasión rusa planificada de Ucrania. UCRANIA Ucrania pide calma mientras aumentan los temores a una invasión rusa Kiev El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este sábado a los ucranianos que no se dejen llevar por el pánico ante el drástico incremento de las informaciones sobre la inminencia de un ataque ruso y el aumento del número de países que recomiendan a sus ciudadanos salir de Ucrania cuanto antes. "Como presidente tengo que decir la verdad a la población. Y la verdad es que tenemos diferentes informaciones. Y ahora el mejor aliado de los enemigos es el pánico en nuestro país. Y toda esta información solo ayuda al pánico y no nos ayuda a nosotros", dijo durante una comparecencia en la región de Jersón, limítrofe con la península de Crimea, anexionada por Rusia. El mandatario, quien supervisó ejercicios militares en la zona, dijo que no puede decir si Rusia atacará Ucrania en los próximos días. FRANCIA Macron dice a Putin que "el diálogo sincero no es compatible con la escalada" ParíS El presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo este sábado una conversación telefónica con su colega ruso, Vladimir Putin, sobre la crisis en Ucrania en la que le advirtió de que "el diálogo sincero no es compatible con la escalada" militar. Durante una hora y 40 minutos, ambos mandatarios intercambiaron impresiones sobre la manera de avanzar en los acuerdos de paz de Minsk, firmados hace siete años por Kiev y los separatistas del este de Ucrania bajo el amparo de Rusia, Francia y Alemania, indicó el Elíseo. En la conversación, que se produce pocos días después de la visita de Macron a Moscú, se aludió a "las condiciones de seguridad y estabilidad en Europa", agregó la presidencia gala en un comunicado, que son las que quiere imponer Putin. MINSK Los acuerdos de Minsk: la panacea franco-alemana contra una invasión rusa Moscú Los Acuerdos de Minsk para la paz en el este de Ucrania, firmados hoy hace siete años, son la principal esperanza de Francia y Alemania para evitar una guerra entre Rusia y el país vecino, aunque en la práctica se encuentran desde hace tiempo en un punto muerto. "A día de hoy (los Acuerdos de Minsk) son el único camino que permitirá lograr una paz duradera" en el Donbás, donde se enfrentan desde 2014 los separatistas prorrusos apoyados por Moscú y el Ejército ucraniano, dijo esta semana el presidente francés, Emmanuel Macron, tras sus reuniones con los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski. El objetivo de los acuerdos era poner fin a una guerra que, casi ocho años después de su comienzo, se ha cobrado la vida de 14.000 personas, según la ONU. _________________________________ CHILE MIGRACIÓN Gobierno de Chile militariza cuatro provincias por crisis migratoria en norte Santiago de Chile El Gobierno de Chile decretó este sábado estado de excepción y el despliegue militar en cuatro provincias de las regiones de Antofagasta y Arica, en el extremo norte del país, después de dos jornadas de cortes de carreteras y huelgas de camioneros contra la migración irregular. "El estado de excepción se va a decretar en cuatro provincias en los sectores fronterizos: Arica, Parincota, Tamarugal y El Loa, en el sector fronterizo", explicó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, durante una visita oficial en la región de Antofagasta. En estas provincias y otras zonas del norte de Chile existe desde hace meses una fuerte crisis migratoria con la llegada masiva de personas indocumentadas y la celebración de huelgas contra la migración, paros de transportistas y ataques xenófobos. NICARAGUA OPOSICIÓN Muere en detención exguerrillero y disidente sandinista que rescató a Ortega Managua El exguerrillero histórico sandinista Hugo Torres, de 73 años, falleció en detención este sábado por causas aún no precisadas, ocho meses después de haber sido arrestado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, a quien rescató de la cárcel en 1974 durante la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza, confirmó la familia en una breve nota. Un miembro del movimiento Unión Democrática Renovadora (Unamos), al que pertenecía Torres, y quien pidió el anonimato, informó a Efe de la muerte del exguerrillero, precisando que se desconocían las causas y si ocurrió en la celda de El Chipote, donde oficialmente está recluido. Diferentes organizaciones opositoras responsabilizaron al presidente del país, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, por su muerte. Por otro lado, el padre de Miss Mundo Nicaragua, el opositor Douglas Cerros Lanzas,, fue condenado a 12 años de prisión por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, informó este sábado el disidente Movimiento Nacional Autoconvocado. ======================= CORONAVIRUS ANTIVACUNAS ======================= CANADÁ La Policía canadiense intenta recuperar el control en el puente Ambassador Toronto (Canadá) La Policía de Windsor (Canadá) empezó a desalojar aste sábado camiones y otros vehículos que desde hace seis días bloquean el puente internacional Ambassador, que conecta Canadá y Estados Unidos, en protesta por la política de administración de vacunas del Gobierno de Ottawa. Imágenes de televisiones locales muestran decenas de agentes de Policía avanzando hacia los manifestantes, alrededor de un centenar, y varias decenas de vehículos, que siguen impidiendo el tráfico en el puente Ambassador. FRANCIA Los convoyes de la libertad se estrellan con el despliegue policial en París París Los "convoyes de la libertad", formados por antivacunas de toda Francia con la pretensión de converger en París este sábado para paralizar la capital en protesta contra las medidas restrictivas para frenar la covid, chocaron con un fuerte despliegue policial que les impidió lograr sus objetivos. Durante más de dos horas lograron paralizar el tráfico en los Campos Elíseos, pero en todo momento se vieron rodeados por agentes antidisturbios del impresionante dispositivo, unos 7.200 efectivos, con blindados y material pesado para evitar que bloquearan la ciudad. _________________________________ PERÚ DERRAME Ministro peruano de Ambiente: "Repsol todavía no hace lo que tiene que hacer" Lima El ministro del Ambiente de Perú, Modesto Montoya, aseguró que la empresa Repsol "todavía no hace lo que tiene que hacer" para limpiar los más de 10.000 barriles de petróleo que se derramaron el pasado 15 de enero en las costas de Lima. Según informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), en las áreas naturales protegidas afectadas por la catástrofe ecológica ya se registraron más de 950 aves contamimadas de petróleo, entre ellas ejemplares de cormorán, guanay, piquero peruano, pelícano y gaviota peruana. Hasta el 9 de febrero, el Sernanp halló 208 aves muertas, mientras otras 56 fueron rescatadas. RUSIA EEUU Rusia detecta y expulsa submarino de EEUU de sus aguas territoriales Moscú La Flota del Pacífico de la Armada Rusa detectó hoy un submarino estadounidense en las cercanías de las islas Kuriles durante la celebración de maniobras navales en esta zona y le forzó a abandonar las aguas territoriales rusas, según el Ministerio de Defensa de Rusia. El incidente tuvo lugar en momentos de alta tensión internacional ante las advertencias de EEUU de una inminente intervención rusa en Ucrania, que según Washington podría tener lugar el próximo 16 de febrero, algo que Moscú ha calificado de "campaña propagandística" a la vez que niega cualquier intención de atacar al país vecino. YEMEN CONFLICTO Secuestrados cinco trabajadores de la ONU en el sur del Yemen Saná Al menos cinco trabajadores de Naciones Unidas, entre ellos un extranjero, fueron secuestrados ayer, viernes, en la provincia de Abyan, el sur del Yemen, por "hombres armados", informó hoy el Gobierno yemení y fuentes tribales y de seguridad a Efe. En un comunicado, el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen dijo que abordó durante una reunión del Consejo de Ministros "el crimen de secuestro cometido por hombres armados no identificados de un coche perteneciente a los equipos de seguridad de la oficina de Naciones Unidas". ETIOPÍA ELEFANTES Los cazadores furtivos matan al menos a 19 elefantes en Etiopía en seis meses Adís Abeba Los cazadores furtivos mataron al menos a 19 elefantes en Etiopía durante los últimos seis meses, confirmó hoy a Efe el director de una de las reservas naturales más afectadas. Durante los últimos seis meses, los cazadores furtivos mataron a cinco elefantes en el Parque Nacional de Omo (sur), siete en el Parque Nacional de Mago (sur) y otros siete en el Santuario de Elefantes de Babele, informó la Autoridad para la Vida Salvaje de Etiopía (EWCA), un organismo gubernamental encargado de la gestión de los espacios naturales etíopes. PREMIOS GOYA "Las leyes de la frontera" se impone en el palmarés de los Goya a media gala Valencia (España) "Las leyes de la frontera", la historia de quinquis de Daniel Monzón, se impone en el palmarés a mitad de la gala de la 36 edición de los Goya con un total de cuatro premios: mejor dirección artística, vestuario y maquillaje y peluquería y el premio al mejor actor revelación para Chechu Salgado. Con dos premios le siguen "Maixabel", "Libertad" y "Mediterráneo". María Cerezuela se ha llevado el Goya a la mejor actriz revelación y Urko Olazabal el de mejor actor de reparto por "Maixabel". Ambos han tenido palabras de agradecimiento para la verdadera Maixabel Lasa que ha inspirado el filme de Icíar Bollaín y que estaba entre el público del auditorio del Palau de les Arts de Valencia. Uno de los puntos culminantes de la gala hasta el momento ha sido la entrega del primer Goya Internacional a Cate Blanchett para lo que subieron al escenario Pedro Almodóvar y Penélope Cruz. EFE cd