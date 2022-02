Sábado, 12 de febrero de 2022 (10.00 GMT)

UCRANIA CRISIS _______________ EEUU - Washington - El presidente norteamericano, Joe Biden, habla este sábado por teléfono con el ruso, Vladímir Putin, después de que EE.UU. alertara de la "posibilidad clara" de un próximo ataque de Rusia a Ucrania. MINSK - Moscú - Los Acuerdos de Minsk, firmados para la paz en Ucrania hace siete años, son la principal esperanza de Francia y Alemania para evitar una guerra entre Rusia y el país vecino. aunque en la práctica son papel mojado. (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 7453980, 7453667) CORONAVIRUS ANTIVACUNAS __________________________ CANADÁ - Toronto (Canadá) - Las autoridades canadienses confían en que las serias advertencias que han realizado convenzan a los camioneros antivacunas que bloquean pasos fronterizos y el centro de Ottawa a que abandonen su protesta. (fotos) (vídeo) FRANCIA - París - Los "convoyes de la libertad" mantienen su protesta en París contra medidas sanitarias como la administración de vacunas y las autoridades advierten de que reprimirán manifestaciones no autorizadas o cortes de tráfico. __________________________ CHILE PROTESTAS - Iquique (Chile) - La tensión y el malestar dominan las provincias norteñas de Antofagasta y Tarapacá, paralizadas por la huelga de camioneros, y en las que la población se queja de la inseguridad y culpa de ella a los cientos de migrantes que entran cada día de forma irregular a la través de la frontera con Bolivia. Por Sebastián Silva (video) VENEZUELA CRISIS - Caracas - Tras casi dos años sin convocatorias del sector opositor liderado por Juan Guaidó, congeladas por la pandemia y el desánimo, el líder antichavista congrega a sus seguidores este sábado, mientras el oficialismo ha llamado a los suyos para otra marcha que atravesará sectores de Caracas afines a sus rivales políticos. (foto)(video) R.UNIDO POLICÍA - Londres - Las autoridades británicas han abierto el proceso para sustituir a la jefa de Scotland Yard, Cressida Dick, que renunció por su gestión de casos de racismo, homofobia y misoginia en el cuerpo. ITALIA GOBIERNO - Roma - Mario Draghi cumple un año al frente del Gobierno, en el que se ha ganado el apelativo del "salvador de Italia" por mantener a raya a los numerosos partidos que forman su heterogénea mayoría. Por Gonzalo Sánchez (foto) PREMIOS GOYA - Valencia (España) - "El buen patrón" de Fernando León de Aranoa, "Maixabel" de Icíar Bollaín y "Madres paralelas" de Pedro Almodóvar parten como favoritas en la 36 edición de los Premios Goya, los principales galardones cinematográficos de España, que se entregan en el Palau de las Arts de Valencia, en el este del país. (foto) (vídeo) SUPER BOWL - Los Ángeles (EE.UU.) - En vísperas del Superbowl, las autoridades se afanan para que la imagen internacional de Los Ángeles (EE.UU.) no se vea perjudicada, después de que el número de personas sin hogar y de homicidios se haya disparado durante la pandemia. Por Guillermo Azábal. (foto)(video) CINE BERLINALE - Berlín - La Berlinale espera la presencia del equipo de "Avec amour et acharnement", de Claire Denis e interpretada por Juliette Binoche y Vincent Lindon, mientras que el cine alemán compite con "Kurnaz versus George W. Bush", de Andreas Dresen (foto) (vídeo) ENTREVISTAS ___________ CHILE IGLESIA - Santiago de Chile - Una de las víctimas más emblemáticas del abuso sexual de sacerdotes católicos en Latinoamérica, Jose Andrés Murillo, denuncia en entrevista con Efe una cultura de "impunidad" en el clero chileno y la ralentización en las investigaciones de las sevicias cometidas en el seno de la Iglesia. Por Patricia Nieto Mariño ITALIA MÚSICA - Bolonia (Italia) - La ucraniana Oksana Lyniv ya ha roto, a sus 44 años, numerosos techos de cristal y ahora acaba de convertirse en la primera mujer en dirigir un teatro lírico en Italia, el Comunale de Bolonia (centro), donde, asegura a Efe, continuará trabajando para romper los estereotipos y cambiar la mentalidad en el mundo de la música clásica. Por Cristina Cabrejas (foto) (vídeo) CRÓNICAS ________ INDIA TECNOLOGÍA - Nueva Delhi - ¿Por qué los ingenieros de origen indio parecen dominar Silicon Valley? Al frente de algunas de las mayores empresas tecnológicas como Microsoft, Google o más recientemente Twitter, su éxito inspira a los estudiantes más cualificados que sueñan con hacer carrera en el extranjero. por David Asta Alares (foto)(vídeo) COLOMBIA DISCAPACIDAD - Cali (Colombia) - La hacienda San Felipe, a las afueras Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, se ha convertido en un remanso en el que personas con discapacidad visual pueden vivir una experiencia sensorial única "avistando" aves a través de sus cantos. Por Ernesto Guzmán Jr. y Ovidio Castro. (foto) (vídeo) CINE ANIVERSARIO - Nueva York- La mítica película Cabaret, que encumbró a Liza Minnelli y supuso un antes y un después del género del musical, cumple mañana cincuenta años y no ha perdido frescura ni actualidad, logrando conciliar en una sola obra la ligereza del género y la gravedad política en la que Alemania estaba a punto de caer en tiempos previos al nazismo. Por Javier Otazu. amg Efe Internacional