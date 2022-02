Sábado, 12 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

============= UCRANIA CRISIS ============= EEUU Estados Unidos alerta del riesgo de una invasión a Ucrania la próxima semana Washington Estados Unidos alertó este viernes de que existe "la posibilidad clara" de que Rusia ataque Ucrania la próxima semana, por lo que pidió a sus ciudadanos abandonar el país en las próximas 48 horas y ordenó desplegar 3.000 soldados más en Polonia. Tanto el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, como el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, alertaron del "riesgo elevado" de que Rusia ataque Ucrania durante los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran hasta el próximo 20 de febrero en Pekín. Biden y Putin hablarán por teléfono sobre Ucrania el sábado Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, conversarán mañana sábado sobre Ucrania, confirmó a Efe este viernes un funcionario de alto rango de la Administración estadounidense. Esa fuente explicó que Moscú había propuesto una conversación telefónica para el lunes, pero Washington prefirió adelantarla al sábado, algo que el Kremlin aceptó. Ucrania responde a la presión militar rusa con maniobras en todo el país Kiev Ucrania respondió hoy a la presión militar en las fronteras con Rusia y Bielorrusia, y en aguas del mar Negro, con sus propias maniobras militares en toda el territorio nacional, aunque confía en que la actual ofensiva diplomática europea contribuya a una desescalada. Son los ejercicios "Zametil-2022" (Tormenta de Nieve), que arrancaron la víspera en diversos polígonos militares del país, en respuesta a las maniobras ruso-bielorrusas "Determinación aliada-2022", que han despertado el recelo de Kiev y la OTAN, que temen una invasión rusa. OTAN refuerza con mil militares de EEUU su presencia en el Mar Negro Bucarest, 11 feb El contingente de un millar de soldados estadounidenses, con los que la OTAN busca reforzar su capacidad de disuasión en la región del Mar Negro ante los avances de Rusia, comenzó a desplegarse este viernes en la base aérea rumana de Mihail Kogalniceanu, situada a menos de 500 kilómetros de la flota militar rusa en la península de Crimea. "En estos momentos, un millar de militares de Estados Unidos se están desplegando en esta base, lo que eleva el número total de soldados estadounidenses aquí a casi 3.000", dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante una visita a la base. Blinken dice que Rusia puede invadir Ucrania durante los Juegos Olímpicos Sídney (Australia) El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió este viernes en Australia de que Rusia podría invadir Ucrania "en cualquier momento, incluso durante los Juegos Olímpicos", que se celebran hasta el próximo día 20 en Pekín. Blinken, que pronunció estas palabras en Melbourne tras reunirse con sus homólogos de la India, Japón y Australia, en el marco de la alianza de defensa del Quad, recalcó que todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en suelo ucraniano "deberían irse ahora", ante el riesgo de que estalle un conflicto bélico. "Hay signos de una escalada rusa. El Pentágono habla con aliados de OTAN para explicarles medidas ante Rusia Washington El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, habló este viernes con los aliados de la OTAN para explicarles los pasos adoptados por su país y confirmar el compromiso con la "defensa colectiva" ante un posible ataque ruso a Ucrania. Así lo explicó el portavoz del Pentágono, John Kirby, en un comunicado, donde detalló que Austin expuso a sus interlocutores de la OTAN la perspectiva estadounidense sobre "la postura de fuerza militar rusa alrededor de Ucrania". ---------------------------------- OCÉANOS CUMBRE Cuarenta países urgen a regular en marzo las aguas internacionales Brest (Francia) Los 27 países de la Unión Europa (UE) y otros 16 de fuera del bloque urgieron este viernes a cerrar el próximo marzo en la ONU un pacto para regular las aguas internacionales y acelerar así la protección de los océanos. Este fue uno de los principales compromisos anunciados durante la cumbre "One Ocean Summit", que reunió en Brest (noroeste de Francia) a una quincena de líderes internacionales, entre ellos el anfitrión, Emmanuel Macron, el presidente colombiano, Iván Duque, y el de Egipto, Abdelfatah Al Sisi. LATINOAMÉRICA DOLARIZACIÓN La dolarización, una solución agridulce para la economía latinoamericana Redacción América (EFE).– El reemplazo de la moneda local por el dólar como método de pago o instrumento de fijación de precios ha sido una práctica a la que han recurrido varios países de América Latina con resultados dispares, según las experiencias recabadas por Efe por el 20º aniversario del fin de la paridad cambiaria en Argentina. Allí lo conocían como el “uno a uno”: si tenías un peso, tenías un dólar. La hiperinflación asustaba en las calles y Domingo Cavallo, ministro de Economía de entonces —1991—, encontró el antídoto contra la crisis. CINE BERLINALE La Berlinale se centra en la mujer, víctima o generadora de violencia Berlín La mujer, como víctima o también como generadora de violencia, centró hoy la sección oficial de la Berlinale, con la película "La ligne", de la franco-suiza Ursula Meier, y de "Robe of Gems", ópera prima de la boliviano-mexicana Natalia López Gallardo. El terror reflejado en los ojos de Valeria Bruni Tedeschi mientras recibe una brutal paliza de otra mujer es el arranque de "La Ligne". La agresora es su hija -Stéphane Blanchoud-, una mujer cuya furia no logran contener por la fuerza física dos hombres. IGLESIA ABUSOS LATINOAMÉRICA Silencio e impunidad, la sombra de los abusos en la Iglesia latinoamericana Santiago de Chile Casi una década después de que el caso del sacerdote Fernando Karadima rompiera el tabú en Chile y espoleara la denuncia de abusos en países como Colombia, México, Nicaragua o Argentina, las víctimas se quejan de que el poder de la Iglesia Católica ha consolidado el encubrimiento, conseguido diluir la presión mediática y social y ralentizar la vía judicial. Una influencia política y social que se refleja en las cifras: pese a ser la región del planeta con mayor población católica y el escenario de algunos de los casos más famosos, Latinoamérica destaca también por ser la que tiene la menor tasa de denuncias -apenas un millar-, según estadísticas de la ONU. IRÁN REVOLUCIÓN Irán celebra el aniversario de la revolución bajo la sombra de la covid Teherán Marchas motorizadas, quema de banderas estadounidenses y alusiones a las negociaciones del pacto nuclear protagonizaron este viernes el 43 aniversario de la Revolución Islámica de Irán, que se celebró bajo la sombra de la covid. Cientos de miles de personas salieron a las calles de 1.500 ciudades y 3.000 pueblos, según los medios oficiales, para celebrar “la gloriosa victoria de la Revolución Islámica” de 1979, que derrocó al sah Mohamad Reza Pahlaví e instauró en Irán un régimen teocrático. PERÚ CRISIS Incertidumbre política sigue en Perú en medio de críticas a nuevos ministros Lima La tensión e incertidumbre política se mantienen en Perú, a la espera de conocer una posición mayoritaria del Congreso sobre el nuevo gabinete de ministros del Gobierno de Pedro Castillo, sumido en una grave crisis que ahora tiene en el punto de mira al flamante titular de Salud. Con la designación del nuevo equipo ministerial liderado por el abogado Aníbal Torres, Castillo intentó el martes apagar el incendio que había prendido el nombramiento del ex primer ministro Héctor Valer, quien renunció el pasado viernes, apenas cuatro días después de asumir el cargo. VENEZUELA CRISIS Guaidó llama a los venezolanos a las calles por "la salvación" del país Caracas El líder opositor venezolano Juan Guaidó llamó este viernes a sus conciudadanos a que salgan mañana a las calles para protestar contra el presidente Nicolás Maduro y lograr así "la salvación" del país. "Maduro tiene fecha de vencimiento, depende de nosotros materializarlo lo antes posible. Mañana tenemos que estar en las calles movilizados y organizados. Junto a líderes nacionales y regionales nos encontramos unidos por la salvación de Venezuela", escribió el exdiputado en su cuenta de Twitter. CANADÁ PROTESTAS Canadá se prepara para acabar con el bloqueo en la frontera de los camioneros Ottawa feb Canadá se prepara para acabar con el bloqueo por parte de camioneros antivacunas del principal paso terrestre con Estados Unidos, el puente internacional Ambassador, y comenzó este viernes a movilizar efectivos policiales ante un posible desalojo inminente. De hecho, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le aseguró este viernes al presidente de EE.UU., Joe Biden, en una conversación telefónica que su Gobierno va a poner punto y final al bloqueo del puente Ambassador, que une la localidad canadiense de Windsor con la estadounidense Detroit. ============ CORONAVIRUS ============ HONG KONKG Hong Kong, atrincherada en su batalla contra ómicron Hong Kong Hong Kong ha vuelto al casillero de salida en su batalla por mantener la ciudad libre de coronavirus con más de 5.000 contagiados esta semana y fuertes restricciones que emulan a las de China continental, algo que amenaza su economía y su estatus de centro financiero internacional. Las autoridades de la urbe aseveraron esta semana que la política sanitaria hongkonesa es de "tolerancia cero" contra la covid, es decir, la misma que aplica Pekín y que implica medidas drásticas como confinamientos selectivos, campañas de test masivos y el cierre de fronteras para evitar nuevos casos importados del exterior. RUSIA Rusia supera los 200.000 casos de covid-19 diarios Moscú Rusia superó este viernes los 200.000 casos de covid-19 diarios ante el avance de la variante ómicron en el país, según los datos del centro operativo de lucha contra la pandemia del coronavirus. En total entre ayer y hoy se notificaron 203.949 nuevos contagios en Rusia, donde hubo 19.281 hospitalizaciones en la última jornada por la enfermedad contagiosa, un 0,85 % menos que un día antes. EEUU El Gobierno de EE.UU. explora nuevo tratamiento contra la variante ómicron Washington El Gobierno de EE.UU. adquirió este jueves 600.000 dosis de un nuevo medicamento llamado bebtelovimab para tratar la variante ómicron del coronavirus, después de que dos fármacos utilizados hasta ahora resultasen poco efectivos. La Secretaría de Salud informó en un comunicado de que el bebtelovimab es un tratamiento de anticuerpos monoclonales que según los estudios preliminares "funciona contra la variante ómicron", si bien todavía no ha sido aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). FRANCIA La mascarilla en interiores no será obligatoria en Francia el 28 de febrero París El Gobierno francés anunció este viernes que a partir del 28 de febrero la mascarilla dejará de ser obligatoria en el interior de aquellos locales que exijan el pasaporte de vacunación para entrar. En aquellos sitios donde no se pida ese certificado, así como en los transportes, la mascarilla seguirá siendo obligatoria, apuntó el Ministerio de Sanidad en un comunicado. El pasado 2 de febrero se dejó de exigir la mascarilla en exteriores en el país, pero las autoridades sanitarias francesas siguen recomendando su uso cuando haya grandes concentraciones de gente. También se ha aligerado el protocolo exigido para los casos de contactos de coronavirus. ITALIA La variante ómicron, presente en el 99,1% de los positivos de Covid en Italia Roma La variante de coronavirus ómicron está presente en el 99,1 % de los casos positivos registrados en Italia, informaron hoy el Instituto Superior de Sanidad (ISS) y el Ministerio de Sanidad. Los resultados se obtuvieron el pasado 31 de enero, tras analizar 2.289 muestras positivas de covid-19 de 122 laboratorios repartidos por todo el país. BÉLGICA Bélgica elimina la mascarilla para los niños y el teletrabajo obligatorio Bruselas Bélgica dejará de exigir el uso de mascarilla en exteriores e interiores a los niños menores de doce años y eliminará el teletrabajo obligatorio tras constatar un descenso de los contagios por covid-19 en las últimas semanas. La decisión fue adoptada este viernes por el Gobierno federal belga tras una reunión del comité encargado de la gestión de la pandemia, en la que también se aprobó reabrir discotecas y salas de baile y acabar con las restricciones en bares y restaurantes. EFE int-pddp/fp.gcf