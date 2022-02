Roy Hodgson no levanta el ánimo del Watford

Londres, 12 feb El Watford, que no ha ganado ninguno de sus últimos doce partidos, empeoró su situación con derrota contra el Brighton & Hove Albion por 0-2 con un golazo de Neal Maupay y la sentencia de Adam Webster. Pese al despido de Claudio Ranieri y la contratación de Roy Hodgson, el rumbo del Watford no ha variado y el equipo no para de perder encuentros. El último, este sábado en Vicarage Road ante un Brighton que no pierde la ilusión pese a la salida esta semana de su director deportivo, que fichará por el Newcastle United. Un gran tanto de Maupay en la primera parte y la sentencia en los minutos finales de Webster hundió a los 'Hornets', que además batieron un récord negativo en la Premier League. El Watford es el quinto equipo en la historia con más partidos consecutivos en casa recibiendo al menos un gol. La última vez que dejaron su puerta a cero fue en la victoria por 3-0 ante el Liverpool en 2020. Se unen en esta marca negativa al Sunderland, entre 2003 y 2005; el Blackpool, entre 2010 y 2011; el West Bromwich Albion, entre 2010 y 2011; y el Wolverahmtpon Wanderers, entre 2011 y 2012. Los londinenses son penúltimos en la tabla, con 15 puntos, uno más que el colista, el Burnley, que tiene tres partidos menos que ellos. La salvación les queda a tres puntos. El Brighton puede permitirse soñar con la séptima plaza, que da acceso a la Conference League y es que las 'Gaviotas' son novenas con 33 puntos, a tres de Europa. EFE msg/apa