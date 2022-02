Perú celebra las mujeres en la ciencia a través del ejemplo de investigadoras

Lima, 11 feb Perú celebra este viernes el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para cerrar la brecha de género y motivar a la población femenina a escoger esta rama de conocimiento mediante la visibilización de perfiles de científicas, en un país donde solo el 31 % de los investigadores son mujeres. "Las mujeres tuvieron que luchar para que sus derechos fueran reconocidos en la comunidad científica. Es muy importante tener un día que conmemore nuestros avances en los diferentes campos de la ciencia", declaró a Efe Carmen Rosa García, presidenta ejecutiva de Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana. Las estadísticas indican que existe una significativa brecha de género por el bajo índice de mujeres que eligen profesiones de ciencias o ingenierías, pues de acuerdo con el registro Renacyt solo el 31 % del cuerpo de investigadores peruanos son mujeres. "El trabajo de las mujeres en ciencia es posible. En este día tenemos que recordar que somos tan competitivas, tan eficientes como los hombres y visibilizar el trabajo de mujeres pioneras que están haciendo un camino con su ejemplo", explicó García. Para que las niñas y jóvenes tengan ejemplos en los que inspirarse, la Alianza + Mujeres y Niñas en Ciencia, entidad peruana formada por nueve instituciones públicas y privadas, organizó del 7 al 12 de febrero diversas actividades por cuarto año consecutivo. Myra Flores, portavoz del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), que forma parte de esta alianza, señaló a Efe la importancia de distribuir por todo el territorio las charlas y talleres y no centrarlas únicamente en Lima. "Este año hemos organizado actividades en 20 regiones del país y el objetivo es que en 2023 lleguemos a las 25 que tiene Perú. Es muy importante descentralizar este tipo de iniciativas, del 31 % de mujeres científicas peruanas, el 63,5 % de ellas se desempeña como profesionales en Lima", indicó Flores. La actividad más destacada fue "Conoce a una científica", charlas virtuales en 20 regiones del país para presentar a una mujer trabajadora en diferentes campos de la ciencia en las que explicaron cómo descubrieron su vocación y que así puedan convertirse en ejemplo de las niñas. "Muchas veces las chicas están desinformadas y piensan que estos trabajos son difíciles y que no los pueden realizar. Hay que mostrales que sí, las mujeres que ejercen trabajos científicos no son mujeres diferentes, son mujeres normales como cualquier otra y que tienen una vocación en la que pueden sobresalir", dijo García. Theresa Ochoa, médico pediatra que investiga sobre los factores protectores de la leche materna, explicó a Efe que realmente es muy importante "promover la ciencia desde una edad temprana, en la etapa escolar, para enfatizar que, independientemente de ser mujer u hombre, se puede investigar". Según el Concytec, el menor número de mujeres en el campo científico está relacionado con prejuicios, desigualdades, falta de oportunidades, discriminación o desmotivación de las niñas y jóvenes. FUTURO OPTIMISTA Pese a que solo un 27 % de mujeres se matricula y un 18,6 % se enfoca en carreras de Ingeniería y Tecnología, según cifras del ministerio de Educación de 2020, el panorama tiende a ser optimista en cuanto a la reducción de la brecha de género en este sector. "La situación está mejorando, hay más conciencia y los porcentajes de mujeres investigadoras en universidades cada vez es mayor, así como el porcentaje de mujeres en ciencia, se puede evidenciar con los proyectos de mujer financiados o que están recibiendo premios", opinó Ochoa. La investigadora Carmen Rosa García, centrada en genética molecular para el estudio de especies animales en el Amazonas y ayudar a su preservación, coincide con Ochoa y asegura: "con certeza estamos mejorando gracias al trabajo que venimos realizando mujeres que hemos alcanzado cierto liderazgo junto con instituciones". Tanto Ochoa como García participaron en charlas en el marco de este día, pero ambas señalaron que el trabajo para tener resultados positivos es arduo y continuo y que es esencial visibilizar el trabajo de compañeras y motivar a las niñas en las aulas de forma constante.