Nufer dominó el primer entrenamiento para el descenso; Goggia fue duodécima

Redacción deportes, 12 feb La suiza Priska Nufer fue la mejor este sábado en el primer entrenamiento para el descenso de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, que se disputará el próximo martes en Yanking, en un ensayo en el que la italiana Sofia Goggia, que finalmente podrá defender el título olímpico de la prueba reina del esquí alpino que logró hace cuatro años en PyeongChang (Corea del Sur), marcó el duodécimo tiempo. Nufer cubrió los 2.704 metros de la pista 'Rock' -con salida a 2.050 metros de altitud y 765 de desnivel- en un minuto, 33 segundos y 47 centésimas, 44 menos que la alemana Kira Weidle y con 67 de ventaja sobre la austriaca Christine Scheyer. Goggia, recuperada en tiempo récord de una microfractura en la cabeza del peroné y otra lesión parcial en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda que se produjo hace tres semanas; se reservó y no compitió en el supergigante del viernes -que ganó la suiza Lara Gut-Behrami (sexta este sábado, a 94 centésimas)- con miras al descenso del artes, en el que intentará repetir el oro logrado en Corea. La campeona de Bérgamo marcó, sin forzar en exceso, el duodécimo tiempo del primer entrenamiento, a un segundo y 55 centésimas del crono de Nufer. La suiza Michelle Gisin -bronce en el supergigante del viernes- marcó el quinto crono, a 86 centésimas de Nufer y a sólo tres de su también compatriota Corinne Suter, otra de las favoritas y que se inscribió cuarta en la tabla de tiempos del primer entrenamiento para la prueba reina; en el que cuatro helvéticas acabaron en los primeros seis puestos. La estadounidense Mikaela Shiffrin, la gran dominadora durante las últimas temporadas del deporte rey invernal -en el que, a los 26 años, hace tiempo que lo ha ganado absolutamente todo-, marcó el noveno tiempo del ensayo, a un segundo y 33 centésimas. Shiffrin, novena en el supergigante, no es una especialista en las pruebas de velocidad. Sí lo es, y consumada, en las técnicas, en las que sorprendentemente se salió de pista en la parte alta de las primeras mangas del gigante y del eslalon. Pero la súper-campeona de Vail (Colorado) es una de las únicas siete esquiadoras de toda la historia que ha festejado victorias en todas y cada una de las disciplinas de este deporte; y en los Juegos de Pekín 2022 aún no ha dicho su última palabra. La austriaca Mirjiam Puchner, plata en el 'súper' olímpico del viernes, que declaró que su único objetivo esta vez era "llegar sana hasta abajo", se lo tomó con calma y marcó el trigésimo quinto crono, a cuatro segundos y 16 centésimas de Nufer. EFE arh