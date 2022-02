Muere Günter Maschke, precursor intelectual de la ultraderecha alemana

Berlín, 12 feb El activista y ensayista Günter Maschke, considerado como uno de los precursores de la actual ultraderecha alemana, murió a los 79 años tras una vida que lo llevó de posturas de extremas izquierda hasta la cercanías del neonazismo. La biografía política e intelectual de Maschke empieza en el seno de la llamada oposición extraparlamentaria de los años sesenta, pasa por la devoción de autores emblemáticos del movimiento antidemocrático como José Donoso Cortes y Carl Schmidt y desemboca en una negativa a distanciarse de los neonazis violentos. Un catalizador en esa evolución fue su experiencia en Cuba, a donde llegó como exiliado político en 1968 tras haberse negado a prestar el servicio militar en Alemania. En Cuba tuvo contacto con intelectuales críticos del régimen castrista, cambió su postura ante el sistema y terminó siendo deportado. Tras ser condenado a una pena de cárcel se encargó de la biblioteca de la prisión. En los años posteriores se acercó al círculo del ensayista, poeta y editor Hans Magnus Enzensberger e introdujo y difundió en Alemania la obra de Heberto Padilla, el poeta y disidente cubano que generó el célebre "caso Padilla", que llevó a la ruptura de muchos intelectuales con el régimen cubano. También escribió un libro titulado "Crítica del guerrillero" en el que daba cuenta de su experiencia cubana y ajustaba cuentas con una idealización de la guerra popular revolucionaria por parte de la izquierda europea. Según él, la revolución cubana no había sido impulsada por la lucha de clases sino por la construcción de un mito en torno a Fidel Castro. Posteriormente, la ultraderecha utilizaría sus reflexiones sobre la eficacia política de los mitos para sus propias campañas. Su segunda experiencia latinoamericana fue en Perú, como asesor en la lucha antiguerrillera contra Sendero Luminoso. Para entonces ya se había convertido en devoto de Carl Schmidt, considerado como el jurista estrella del régimen nazi. Maschke editó y comentó obras de Schmidt y durante un tiempo fue colaborador del diario conservador Frankfurter Allgemeine que, sin embargo, en 1985 rompió con él. El detonante de la ruptura fue una polémica con Dolf Sternberger, después de que Maschke escribiera una necrología elogiosa de Carl Schmidt. La versión de la ultraderecha es otra. Así, por ejemplo, en su página web la editorial Antaios -del líder del llamado movimiento identitario Gotz Kubischek- dice que Maschke rompió con el diario porque no quiso publicar su necrología y prefirió un artículo de Sternberger en el que se ajustaba cuentas con Schmidt. En una ocasión, interrogado por el diario ultraconservador "Junge Freiheit" sobre su postura ante los neonazis, dijo que como intelectual de derecha no podía darse el lujo de distanciarse de ellos. Maschke definía la democracia como "humanismo de canibales y liberalismo de gitanos" y a la Constitución alemana como una prisión. Esas declaraciones le colocaron en la mira de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. En 1999 publicó un manifiesto, junto con el ex-militante de la RAF Horst Kohler -que entretanto militaba en un partido neonazis- en el que trataba de darle una interpretación ultranacionalista al movimiento de 1968. Jürgen Habermas ha llamado a Maschke el único verdadero renegado de 1968. Como estudiante de filosofía tuvo como profesor a Erns Bloch, una de las figuras emblemáticas de la izquierda heterodoxa. Terminaría como editor de Carl Schmidt, un ideólogo nazi. La muerte de Maschke se produce justo en momentos en que la ultraderecha, con Alternativa por Alemania (AfD), parece haberse consolidado como fuerza parlamentaria en Alemania y en la que además ha logrado desarrollar una especie de brazo intelectual con varias revistas y editoriales, entre ellas Antaios, donde se publican los escritos de Maschke.EFE rz/pi